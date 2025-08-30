Új üzlettel bővül Fejérben a közkedvelt bolthálózat

Ha óriási parasztkenyerekről, finom szendvicsekről, valamint egyéb fenséges pékárukról esik szó, biztosan hamarosan felcsendül a Lipóti pékség neve, mint sokunk kedvenc üzlete.

Új üzletet köszönthetünk megyénkben.

Most új üzletben várja a népszerű frenchise a dunaújvárosiakat, tudtuk meg társportálunktól, a duol.hu-tól.

A nyitás részleteiről itt olvashat.

Fejér megyében szerencsére több új üzletnyitásra is számíthatunk

Hamarosan egy bútorbolt is megnyitja kapuit Székesfehérváron, melynek részleteiről korábban írt a feol.hu.