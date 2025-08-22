2 órája
Váratlan döntés a MOL-tól
Szombattól újabb árváltozás lép életbe az üzemanyagok piacán. A nagykereskedelmi árak ugyanis bruttó 2-2 forinttal emelkednek, így mind a benzin, mind a gázolaj drágul.
A üzemanyagár-változás mértéke ugyan mérsékeltnek mondható, de ha a kutak érvényesítik a MOL döntését, a járművezetők a hétvégétől néhány forinttal magasabb kiskereskedelmi árakkal találkozhatnak a töltőállomásokon – számolt be a Holtankoljak.hu.
Üzemanyagárak
Jelenleg az alábbi átlagárak jellemzik a hazai piacot (2025. augusztus 22-én):
- 95-ös benzin: 581 Ft/liter
- Gázolaj: 587 Ft/liter
Az üzemanyagárak alakulása továbbra is számos tényezőtől függ, köztük a nemzetközi olajpiaci folyamatoktól és a forint árfolyamától. Az autósok így továbbra is csak remélhetik, hogy a következő hetekben nem kell jelentősebb drágulásra készülniük.