Váratlan döntés a MOL-tól

A üzemanyagár-változás mértéke ugyan mérsékeltnek mondható, de ha a kutak érvényesítik a MOL döntését, a járművezetők a hétvégétől néhány forinttal magasabb kiskereskedelmi árakkal találkozhatnak a töltőállomásokon – számolt be a Holtankoljak.hu.

Újabb üzemanyagár-változásokat jelentettek be.

Üzemanyagárak

Jelenleg az alábbi átlagárak jellemzik a hazai piacot (2025. augusztus 22-én):

95-ös benzin: 581 Ft/liter

581 Ft/liter Gázolaj: 587 Ft/liter

Az üzemanyagárak alakulása továbbra is számos tényezőtől függ, köztük a nemzetközi olajpiaci folyamatoktól és a forint árfolyamától. Az autósok így továbbra is csak remélhetik, hogy a következő hetekben nem kell jelentősebb drágulásra készülniük.