Háborús intézkedés a benzinkutakon

Ahogy arra számítani lehetett, ismét drágulás jöhet a magyarországi benzinkutakon. A MOL legfrissebb bejelentése szerint, keddtől további üzemanyagár-változások lépnek életbe, amelynek a szomszédunkban zajló orosz-ukrán háborúhoz van köze.

Feol.hu

Az olajpiaci mozgások hátterében az áll, hogy Ukrajnában támadás ért orosz energiatermelő létesítményeket. Ez az esemény aggodalmat keltett a piacon az ellátásbiztonság miatt, és ennek eredményeként az olaj ára is emelkedni kezdett. Társlapunk, a Világgazdaság reggeli cikkében arról írt, hogy a nemzetközi fejlemények hatására Magyarországon is emelkedhet a tankolás ára. A MOL pedig be is jelentette az üzemanyagár-emelkedését.

Ahogy arra számítani lehetett, ismét drágulás jöhet a magyarországi benzinkutakon az orosz-ukrán háború hatására. Mutatjuk, miként változnak az üzemanyagárak.
A háború ismét betesz az üzemanyagáraknak.
Forrás: MW/Archív

Üzemanyagár-változás

Keddtől emelkedik a nagykereskedelmi ár. A holtankoljak.hu árfigyelő-portál arról ír, hogy a benzin bruttó 2 forinttal, a gázolaj ára pedig bruttó 3 forinttal lesz magasabb. Ennek megfelelően a hétfői átlagárakhoz képest a tankolás drágábbá válik. Jelenleg a 95-ös benzin átlagára 581 Ft/liter, míg a gázolajé 588 Ft/liter.

 

