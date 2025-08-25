Háborús intézkedés a benzinkutakon

Az olajpiaci mozgások hátterében az áll, hogy Ukrajnában támadás ért orosz energiatermelő létesítményeket. Ez az esemény aggodalmat keltett a piacon az ellátásbiztonság miatt, és ennek eredményeként az olaj ára is emelkedni kezdett. Társlapunk, a Világgazdaság reggeli cikkében arról írt, hogy a nemzetközi fejlemények hatására Magyarországon is emelkedhet a tankolás ára. A MOL pedig be is jelentette az üzemanyagár-emelkedését.

A háború ismét betesz az üzemanyagáraknak.

Üzemanyagár-változás

Keddtől emelkedik a nagykereskedelmi ár. A holtankoljak.hu árfigyelő-portál arról ír, hogy a benzin bruttó 2 forinttal, a gázolaj ára pedig bruttó 3 forinttal lesz magasabb. Ennek megfelelően a hétfői átlagárakhoz képest a tankolás drágábbá válik. Jelenleg a 95-ös benzin átlagára 581 Ft/liter, míg a gázolajé 588 Ft/liter.