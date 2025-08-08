Üzemanyag: A MOL olyat lépett a hétvégére, amit már nagyon régen

A MOL a hétvégére nagykereskedelmi árcsökkentést jelentett be pénteken az üzemanyagok tekintetében, ami garantáltan mosolyt csal majd az autósok arcára a nyári időjárás mellett. A holtankoljak.hu árfigyelő portál szerint szombattól olcsóbb lesz a tankolás (benzin, dízel), így a hétvégi kiruccanás, legyen az Balaton, vagy a Velencei-tó, pénztárcabarátabbá válik.

Üzemanyagár-változás

Az eddigiekkel ellentétben, amit a héten tapasztaltunk, meglepetés várja az autósokat a benzikutakon.

Szombaton mindkét üzemanyag típus nagykereskedelmi ára csökkenni fog. A benzin 3 forinttal, a gázolaj 4 forinttal lesz olcsóbb várhatóan, ha a kutak érvényesítik áraikban a csökkenés mértékét. A mai átlagárak az alábbiak szerint alakulnak (2025.08.08-án): 95-ös benzin: 588 Ft/liter, gázolaj: 602 Ft/liter

– olvasható a közleményben.

