Mindenki a Trump-Putyin találkozóra figyel

9 órája

Nagy bejelentés jöhet a magyar üzemanyagpiacon

Címkék#dollár#Vlagyimir Putyin#Mol#Brent#olaj#üzemanyag#Donald Trump

Az olajárak esnek, a forint erősödik, és az ukrajnai helyzet is a békés megoldás felé mozdulhat el, mindenki a Vlagyimir Putyin orosz, és Donald Trump amerikai elnök találkozójára figyel. Ezek a tényezők együttesen üzemanyagár-csökkentés felé mutatnak.

Feol.hu

A magyar autósok a héten a várva várt bejelentésre figyelnek: a múlt heti nagykereskedelmi árcsökkenés után joggal reménykedhetnek az autósok egy újabb mérséklődésben az üzemanyagárak tekintetében a magyarországi benzinkutakon.

Az olajárak esnek, a forint erősödik, és az ukrajnai helyzet is a békés megoldás felé mozdulhat el.
Akár ma több forinttal is eshetnek az üzemanyagárak.
Forrás: MW/Archív

Üzemanyagár: Nemzetközi helyzet, forint erősödése

Társalapunk, a Világgazdaság a várható döntést boncolgatja. Egyrészről a Brent olaj hordónkénti ára 52 centtel, 66,07 dollárra esett, ami jelentős mérföldkő a Mol árainak alakítása szempontjából, illetve augusztus 15-én Alaszkába meghirdetett Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök (USA) csúcstalálkozó is kedvez a piacnak. Mindemellett a forint is kiválóan teljesít a dollárral szemben, hétfő reggel már 338 forint körül mozog az árfolyam, szemben az egy hete mért, közel 345 forintos értékkel.
 

 

