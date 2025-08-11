Nagy bejelentés jöhet a magyar üzemanyagpiacon

A magyar autósok a héten a várva várt bejelentésre figyelnek: a múlt heti nagykereskedelmi árcsökkenés után joggal reménykedhetnek az autósok egy újabb mérséklődésben az üzemanyagárak tekintetében a magyarországi benzinkutakon.

Akár ma több forinttal is eshetnek az üzemanyagárak.

Forrás: MW/Archív

Üzemanyagár: Nemzetközi helyzet, forint erősödése

Társalapunk, a Világgazdaság a várható döntést boncolgatja. Egyrészről a Brent olaj hordónkénti ára 52 centtel, 66,07 dollárra esett, ami jelentős mérföldkő a Mol árainak alakítása szempontjából, illetve augusztus 15-én Alaszkába meghirdetett Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök (USA) csúcstalálkozó is kedvez a piacnak. Mindemellett a forint is kiválóan teljesít a dollárral szemben, hétfő reggel már 338 forint körül mozog az árfolyam, szemben az egy hete mért, közel 345 forintos értékkel.

