9 órája
Nagy bejelentés jöhet a magyar üzemanyagpiacon
Az olajárak esnek, a forint erősödik, és az ukrajnai helyzet is a békés megoldás felé mozdulhat el, mindenki a Vlagyimir Putyin orosz, és Donald Trump amerikai elnök találkozójára figyel. Ezek a tényezők együttesen üzemanyagár-csökkentés felé mutatnak.
A magyar autósok a héten a várva várt bejelentésre figyelnek: a múlt heti nagykereskedelmi árcsökkenés után joggal reménykedhetnek az autósok egy újabb mérséklődésben az üzemanyagárak tekintetében a magyarországi benzinkutakon.
Üzemanyagár: Nemzetközi helyzet, forint erősödése
Társalapunk, a Világgazdaság a várható döntést boncolgatja. Egyrészről a Brent olaj hordónkénti ára 52 centtel, 66,07 dollárra esett, ami jelentős mérföldkő a Mol árainak alakítása szempontjából, illetve augusztus 15-én Alaszkába meghirdetett Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök (USA) csúcstalálkozó is kedvez a piacnak. Mindemellett a forint is kiválóan teljesít a dollárral szemben, hétfő reggel már 338 forint körül mozog az árfolyam, szemben az egy hete mért, közel 345 forintos értékkel.