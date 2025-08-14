Váratlan fordulat: azonnali üzemanyagár-csökkentés jöhet a hazai kutakon

A mai napon még sokakat meglepett a piaci mozgás, hiszen a gázolaj ára tovább csökkent, de a benziné nem változott, annak ellenére, hogy az olaj világpiaci ára zuhant és a forint is erősödött a dollárral szemben. Ez a helyzet azonban megváltozik, ugyanis a MOL bejelentette, hogy az üzemanyagok nagykereskedelmi árai ismét módosulnak péntekre, ami árváltozást jelenthet a benzinkúton is.

Újabb üzemanyagár-változást jelentett be a MOL.

Forrás: Getty Images

Így változnak az üzemanyagok árai

Pénteken tovább csökkennek a kutakon a nagykereskedelmi árak. A benzin és a gázolaj ellenértéke azonos mértékben ezúttal, bruttó 3-3 forinttal kerül majd kevesebbe. A holtankoljak.hu árfigyelő adatai szerint a tankolás még a mai napon a következő átlagárakon alakul: 95-ös benzin: 583 Ft/liter, gázolaj: 592 Ft/liter.