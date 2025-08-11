augusztus 11., hétfő

Erről mindenkinek tudnia kell!

7 órája

Azonnali árcsökkentést jelentettek be Magyarországon

Címkék#benzinkút#benzin#tankolás#Magyarország#MOL#gázolaj#üzemanyagár

Megérkezett a várva várt döntés, az autósok örülhetnek. A MOL kihirdette az új literenkénti árakat, amelyek már ma éjféltől érvényesek. Mutatjuk, mennyibe kerülnek keddtől az üzemanyagok.

Feol.hu

Tovább folytatódik az üzemanyagár-csökkentés Magyarországon – adta hírül a Holtankoljak hétfőn. Ahogy arra számítani lehetett, a forint erősödése, az olajár csökkenése nyomán a MOL is hozzányúlt az árakhoz, örülhet az autósok a benzinkutakon. Van még egy jó hír: a Vlagyimir Putyin orosz, és Donald Trump amerikai elnök (USA) csúcstalálkozója hozhatja el az igazi árváltozást, részletek ITT!

Ahogy arra számítani lehetett, a forint erősödése, az olajár csökkenése nyomán a MOL is hozzányúlt az üzemanyag áraihoz.
Üzemanyagár: Hamarosan az igazi áttörés is megékezhet. 
Forrás: MW/Archív

Üzemanyagár-változás

A hetet ismét a nagykereskedelmi üzemanyagárak csökkenésével kezdjük. Tovább esik a benzinár és a gázolaj ára is, ezúttal azonos mértékben, bruttó 2-2 forinttal. A mai átlagárak a következők szerint alakulnak: 95-ös benzin: 585 Ft/liter, Gázolaj: 596 Ft/liter

 – olvasható a holtankoljak.hu közleményében.
 

 

