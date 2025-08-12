augusztus 12., kedd

Klára névnap

28°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Üzemanyag

5 órája

Fordulat az árakban: mi vár az autósokra a kutakon?

Címkék#benzinkút#üzemanyag#átlagár#tankolás#gázolaj

A kedd reggeli árcsökkentés után legalább egy napra megtorpannak az árak. A MOL kedden bejelentette, hogy a hét közepén lényegében nem változtat az üzemanyagok beszerzési árain.

Feol.hu

A holtankoljak.hu közleménye szerint, a benzinkutakon az eddig megszokott árakat láthatjuk majd szerdán is a ma reggeli árcsökkentés után. A holnapi napon várhatóan a következő átlagárakon tankolhatjuk az üzemanyagokat a magyarországi benzinkutakon a Mol döntése nyomán. A 95-ös benzin: 584 Ft/liter, gázolaj: 595 Ft/liter.

A kedd reggeli árcsökkentés után legalább egy napra megtorpannak az üzemanyagok árai, amely az eddigi trendet figyelembe véve igencsak meglepő fordulat.
Üzemanyagárak a hét közepén.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu