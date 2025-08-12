Üzemanyag
5 órája
Fordulat az árakban: mi vár az autósokra a kutakon?
A kedd reggeli árcsökkentés után legalább egy napra megtorpannak az árak. A MOL kedden bejelentette, hogy a hét közepén lényegében nem változtat az üzemanyagok beszerzési árain.
A holtankoljak.hu közleménye szerint, a benzinkutakon az eddig megszokott árakat láthatjuk majd szerdán is a ma reggeli árcsökkentés után. A holnapi napon várhatóan a következő átlagárakon tankolhatjuk az üzemanyagokat a magyarországi benzinkutakon a Mol döntése nyomán. A 95-ös benzin: 584 Ft/liter, gázolaj: 595 Ft/liter.
