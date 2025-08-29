augusztus 29., péntek

Tankolás

55 perce

Ez sokakat érint: Van egy jó hírünk az iskolakezdés előtt!

Címkék#Holtankoljak#benzin#tanév#gázolaj#üzemanyagár#vakáció

​Péntek reggel megnyugtató hírrel szolgált a Mol a hazai autósoknak. Az elmúlt napok áremelkedései után végre stabilizálódnak az üzemanyagárak a hétvégére.

Feol.hu

A jó hír most különösen jól jön, hiszen így gondtalanul indulhatnak útnak a családok augusztus utolsó hétvégéjén, mielőtt hétfőn becsöngetnek az iskolai tanévre. Bízunk benne, hogy az időjárás is kegyes lesz, így kirándulás is jól tud esni a vakáció, a nyár vége előtt. Mutatjuk a bejelentett üzemanyagárakat.

A mol bejelentette az árait, kiderült, mennyibe kerülnek az üzemanyagok augusztus utolsó hétvégéjén még a tanévkezdés előtt.
Üzemanyag: ennyiért tankolhatunk a hétvégén. 
Forrás: MW/Illusztráció

Üzemanyag: ennyiért tankolhatunk a hétvégén

​A holtankoljak.hu közleménye megerősíti, hogy a nagykereskedelmi árak szombaton sem változnak, így a 95-ös benzin (587 Ft/liter) és a gázolaj (593 Ft/liter) átlagára is változatlan marad.

 

