Ez sokakat érint: Van egy jó hírünk az iskolakezdés előtt!

A jó hír most különösen jól jön, hiszen így gondtalanul indulhatnak útnak a családok augusztus utolsó hétvégéjén, mielőtt hétfőn becsöngetnek az iskolai tanévre. Bízunk benne, hogy az időjárás is kegyes lesz, így kirándulás is jól tud esni a vakáció, a nyár vége előtt. Mutatjuk a bejelentett üzemanyagárakat.

Üzemanyag: ennyiért tankolhatunk a hétvégén.

Forrás: MW/Illusztráció

​A holtankoljak.hu közleménye megerősíti, hogy a nagykereskedelmi árak szombaton sem változnak, így a 95-ös benzin (587 Ft/liter) és a gázolaj (593 Ft/liter) átlagára is változatlan marad.