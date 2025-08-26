augusztus 26., kedd

Dupla pofon a pénztárcának

49 perce

Üzemanyag Magyarországon: már éjféltől új árakat vezetnek be

A magyarországi autósok duplán is a pénztárcájukba nyúlhatnak a hét közepén a Mol újabb lépése nyomán. A keddi bejelentés ismét érinti az üzemanyagárakat.

Feol.hu

A nagykereskedelmi árak emelkedése nyomán kedd virradóra, majd szerdán reggeltől is emelkednek az üzemanyagárak a töltőállomásokon. A drágulás fő oka továbbra is az orosz-ukrán háborús konfliktus okozta bizonytalanság, ami hatással van az olajpiacra.

A magyarországi autósok duplán is a pénztárcájukba nyúlhatnak a hét közepén a Mol újabb lépése nyomán.
Üzemanyag: A magyarországi autósok duplán is a pénztárcájukba nyúlhatnak.
Forrás: MW/Archív

Üzemanyagár-változás

​A MOL döntése értelmében a benzinnél és a gázolajnál egyaránt bruttó 2-2 forintos emelésre kell számítani szerdától - tette közzé a holtankoljak.hu üzemanyagár-figyelő. Bár az árváltozás mértéke nem drámai, a folyamatos emelkedő tendencia a napokban is folytatódhat.

​A friss adatok szerint a 2025. augusztus 26-i napon a következő átlagárakon lehet tankolni a magyarországi kutakon: a 95-ös benzin: 585 Ft/liter, a gázolaj: 591 Ft/liter.
 

 

