Üzemanyag Magyarországon: már éjféltől új árakat vezetnek be

A nagykereskedelmi árak emelkedése nyomán kedd virradóra, majd szerdán reggeltől is emelkednek az üzemanyagárak a töltőállomásokon. A drágulás fő oka továbbra is az orosz-ukrán háborús konfliktus okozta bizonytalanság, ami hatással van az olajpiacra.

Üzemanyag: A magyarországi autósok duplán is a pénztárcájukba nyúlhatnak.

Üzemanyagár-változás

​A MOL döntése értelmében a benzinnél és a gázolajnál egyaránt bruttó 2-2 forintos emelésre kell számítani szerdától - tette közzé a holtankoljak.hu üzemanyagár-figyelő. Bár az árváltozás mértéke nem drámai, a folyamatos emelkedő tendencia a napokban is folytatódhat.

​A friss adatok szerint a 2025. augusztus 26-i napon a következő átlagárakon lehet tankolni a magyarországi kutakon: a 95-ös benzin: 585 Ft/liter, a gázolaj: 591 Ft/liter.

