Üzemanyag: Nem hiszünk a szemünknek, már megint...

A mai, bruttó 2-2 forintos emelést követően csütörtökön a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, azonban a gázolaj ára bruttó 3 forinttal emelkedik, így várhatóan drágább lehet a tankolás ismét a magyarországi benzinkutakon. A mai napon, augusztus 27-én, még a következő átlagárakon tankolhatjuk az üzemanyagokat: a 95-ös benzin: 587 Ft/liter, gázolaj: 592 Ft/liter.

Üzemanyag: Nincs megállás, folytatódik a dráguló tendencia!

Forrás: MW/Archív