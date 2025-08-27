Fontos bejelentés
3 órája
Üzemanyag: Nem hiszünk a szemünknek, már megint...
Nincs megállás! Miután ma reggel ismét drágult a tankolás, a következő napra sincs jó hírünk. A MOL újabb emelésről döntött, így éjféltől megint cserélni kell az ártáblákat a magyarországi benzinkutakon. Ismét üzemanyagár-változás jön!
A mai, bruttó 2-2 forintos emelést követően csütörtökön a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, azonban a gázolaj ára bruttó 3 forinttal emelkedik, így várhatóan drágább lehet a tankolás ismét a magyarországi benzinkutakon. A mai napon, augusztus 27-én, még a következő átlagárakon tankolhatjuk az üzemanyagokat: a 95-ös benzin: 587 Ft/liter, gázolaj: 592 Ft/liter.
