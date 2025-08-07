4 órája
Üzemanyag: Rövid időn belül újabb árcsökkenés jöhet a kutakon!
Az elmúlt napok után péntekre ismét cserélni kell az ártáblákat a benzinkutakon. A Mol csütörtökön bejelentette, ismét módosul a üzemanyag nagykereskedelmi ára.
Olcsóbb dízelre ébredhettünk ma és a Mol döntése nyomán ez a tendencia folytatódik az augusztus 9-ei hétvége előtt is. Minderről a holtankoljak.hu üzemanyagár-figyelő számolt be délelőtt, így várhatóan olcsóbb lehet a tankolás is a magyarországi benzinkutakon.
Üzemanyagár-változást hoz a péntek
Pénteken a napokban megszokottakhoz mérten ismét változatlan marad a benzin nagykereskedelmi ára, a gázolaj ára továbbra is csökkenő tendenciát mutat, bruttó 2 forinttal kerül kevesebbe várhatóan holnaptól.
Ma ennyiért tankolhatunk átlagosan: 95-ös benzin: 588 Ft/liter, Gázolaj: 604 Ft/liter.