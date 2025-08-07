Üzemanyag: Rövid időn belül újabb árcsökkenés jöhet a kutakon!

Olcsóbb dízelre ébredhettünk ma és a Mol döntése nyomán ez a tendencia folytatódik az augusztus 9-ei hétvége előtt is. Minderről a holtankoljak.hu üzemanyagár-figyelő számolt be délelőtt, így várhatóan olcsóbb lehet a tankolás is a magyarországi benzinkutakon.

Üzemanyag: mutatjuk, kik örülhetnek a legjobban a tankolásnál.

Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Üzemanyagár-változást hoz a péntek

Pénteken a napokban megszokottakhoz mérten ismét változatlan marad a benzin nagykereskedelmi ára, a gázolaj ára továbbra is csökkenő tendenciát mutat, bruttó 2 forinttal kerül kevesebbe várhatóan holnaptól.

Ma ennyiért tankolhatunk átlagosan: 95-ös benzin: 588 Ft/liter, Gázolaj: 604 Ft/liter.