Üzemanyag: Rövid időn belül újabb árcsökkenés jöhet a kutakon!

Az elmúlt napok után péntekre ismét cserélni kell az ártáblákat a benzinkutakon. A Mol csütörtökön bejelentette, ismét módosul a üzemanyag nagykereskedelmi ára.

Feol.hu

Olcsóbb dízelre ébredhettünk ma és a Mol döntése nyomán ez a tendencia folytatódik az augusztus 9-ei hétvége előtt is. Minderről a holtankoljak.hu üzemanyagár-figyelő számolt be délelőtt, így várhatóan olcsóbb lehet a tankolás is a magyarországi benzinkutakon.

Újabb jó hírt jelentett be a MOL, igaz csak az autósok egyik fele fog ennek örülni. Íme a legfrissebb üzemanyagár-változások!
Üzemanyag: mutatjuk, kik örülhetnek a legjobban a tankolásnál.
Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Üzemanyagár-változást hoz a péntek

Pénteken a napokban megszokottakhoz mérten ismét változatlan marad a benzin nagykereskedelmi ára, a gázolaj ára továbbra is csökkenő tendenciát mutat, bruttó 2 forinttal kerül kevesebbe várhatóan holnaptól.

Ma ennyiért tankolhatunk átlagosan: 95-ös benzin: 588 Ft/liter, Gázolaj: 604 Ft/liter.

 

