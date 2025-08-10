augusztus 10., vasárnap

Fejlesztés

4 órája

Útkarbantartás: itt kell résen lenni!

Címkék#útkarbantartás#tájékoztatás#városgondnokság

Az enyingi városgondnokság útkarbantartási munkálatokat végez augusztus 11. és 14. között.

Déri Brenda

A városgondnokság tovább folytatja a város útjainak fejlesztését. Kátyúzásra és padkatöltésre kerül sor Enyingen jövő hét hétfő és csütörtök között a Zrínyi utca, a Jókai utca és a Szeszgyár utca területén – tájékoztatják a lakosságot közösségi oldalukon.

Forrás: Enying Város Önkormányzata FB-oldal

Hozzátették: az önkormányzat a továbbiakban is a Facebook-oldalán jelenti be a soron következő utcákat, amelyek érintettek a munkálatokban.

 

