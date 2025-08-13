Kis köz, nagy munka!
1 órája
Útépítés kezdődik a Kis közben!
Hamarosan elindul az útépítés és a csapadékvíz-elvezetés kiépítése a rácalmási Kis közben. A lakók régóta várták a fejlesztést, amely végre megvalósul.
Fotó: Az önkormányzat
Megkezdődhet a kivitelezés a rácalmási Kis közben, miután a munkaterületet hivatalosan is átadták a kivitelező cégnek. A Somogyi Béla utcából nyíló közben élők évek óta várják a szilárd burkolatú út megépítését, mivel a korábbi murvás szakasz esőzések idején gyakran lemosódott, kellemetlenséget okozva a közlekedőknek. Az önkormányzat kéri az érintett lakosok türelmét a munkálatok ideje alatt, valamint arra kérik az arra haladókat, hogy fokozott figyelemmel és óvatossággal közlekedjenek a környéken.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre