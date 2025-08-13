augusztus 14., csütörtök

Kis köz, nagy munka!

10 órája

Útépítés kezdődik a Kis közben!

Címkék#munkaterület#munkálatok#figyelem

Hamarosan elindul az útépítés és a csapadékvíz-elvezetés kiépítése a rácalmási Kis közben. A lakók régóta várták a fejlesztést, amely végre megvalósul.

Feol.hu
Útépítés kezdődik a Kis közben!

Fotó: Az önkormányzat

Megkezdődhet a kivitelezés a rácalmási Kis közben, miután a munkaterületet hivatalosan is átadták a kivitelező cégnek. A Somogyi Béla utcából nyíló közben élők évek óta várják a szilárd burkolatú út megépítését, mivel a korábbi murvás szakasz esőzések idején gyakran lemosódott, kellemetlenséget okozva a közlekedőknek. Az önkormányzat kéri az érintett lakosok türelmét a munkálatok ideje alatt, valamint arra kérik az arra haladókat, hogy fokozott figyelemmel és óvatossággal közlekedjenek a környéken.

 

