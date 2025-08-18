augusztus 18., hétfő

Útlezárás

El sem hiszed, miért zárják le szombaton a lakók az utcát

Címkék#Kulcs Községi Önkormányzat#Ifjúság utca#utcabál

Van, amikor a forgalom áll, de a közösség lendületbe jön. 2025. augusztus 23-án, szombaton este újra élet költözik Kulcson az Ifjúság utcába, méghozzá a legörömtelibb formában: utcabállal ünnepelnek a helyiek.

Feol.hu
Fotó: Facebook Illusztráció

Az utcabál ideje alatt az Ifjúság utca 11. és 17. szám közötti szakaszát lezárják, elsődlegesen a rendezvény és a gyermekek biztonsága érdekében. A forgalomkorlátozás 16 és 22 óra között lesz érvényben, ez idő alatt az átmenő forgalom szünetel, ugyanakkor a környező ingatlanok (1–11. és 17–50. szám között) továbbra is elérhetők maradnak gépjárművel. A lakókat előzetesen elektronikus formában, illetve szórólapokkal is tájékoztatják a változásokról. A rendezvény szervezői és Kulcs Községi Önkormányzata ezúton is köszönetet mondanak a lakosságnak a türelemért és az együttműködésért, illetve természetesen mindenkit a kulturált szórakozásra buzdít! 

 

