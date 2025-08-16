augusztus 16., szombat

Urbex

1 órája

Az egykor virágzó gyár ma a felfedezők kedvenc úti célja (képgalériával)

Címkék#Fejér vármegye#kendergyár#Tolna

Egy letűnt kor emlékeként áll az a kendergyár, amely egykor emberek százainak adott munkát Tolnanémediben. A Fejér határában található épület mára az urbex szerelmeseinek biztosít kalandot.

Feol.hu

Az urbex szerelmesei megyénken belül számos helyen megtalálhatják azt az izgalmat, amit keresnek, azonban nem messze a vármegye határától, a Sió Tolna vármegyei oldalán is vár rájuk egy érdekes történettel bíró, mára már elhagyatott épület. A Tolnanémediben egykor százaknak munkát adó kendergyárnak a rendszerváltás jelentette a véget.

urbex
Egykor emberek százainak nyújtott munkát a ma már urbex helyszínné váló kendergyár Tolnanémedin
Fotó: Szabó Zsolt

Az urbex szerelmesei látogatják az egykor szebb napokat is megélt kendergyárat

Tolnanémedi a 19. század végén virágzott fel, ekkor építették ki a vasutat, majd a közutat, aztán egy iskolát is felhúztak, az iparosítás pedig elérte a falut. Több gyár is épült, volt malom is, azonban ezek közül kitűnt az a kendergyár, amely a tolnai selyemfonoda után a legtöbb munkahelyet biztosította az embereknek, az 1930-as népszámlálási adatok szerint száz állandó munkást alkalmazott. A munkahelyet 1922-ben építették a Hitelbank gyáraként, azonban 1948-ban, ahogy sok minden mást is, ezt is államosították. A rendszerváltásig működött, azonban a privatizációja sikertelen volt, így 1989-ben megszűnt, azóta pedig az urbex szerelmeseinek biztosít kalandot Tolna és Fejér vármegye határán, a Sió és a Kapos találkozásánál.

Az egykor virágzó kendergyárból az urbex szerelmeseinek titkos terepe lett

Fotók: Szabó Zsolt / FMH

Amikor meglátogattuk a ma már üresen álló kendergyárat láttuk, hogy előttünk jártak már itt, a kerítés ugyanis el volt vágva. Ennek ellenére látszik, hogy foglalkozva nincs az épületekkel, a természet lassan, de biztosan ismét a magáévá teszi a területet. Alábbi galériánkban betekintést nyújtunk az Tolnanémedi Kendergyárba.

Még több urbex-kalandot itt talál!

 

