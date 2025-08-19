augusztus 19., kedd

Frissen Fejérből

1 órája

Ünnepi nyitvatartások és menetrendek augusztus 20-án

Címkék#augusztus 20. ünnep#vonat#augusztus 20#ünnepi nyitvatartás#autóbusz#munkaszüneti nap#menetrend

Bár hosszú hétvégével nem, de ünnepi nyitvatartással mindeképp számolnunk kell idén az augusztus 20-i állami ünnep miatt. Mutatjuk az élelmiszerboltok, gyógyszertárak ünnepi nyitvatartási rendjét. A vonatok, buszok menetrendjénél érdemes résen lenni, hiszen nem csak augusztus 20-án kell rendhagyó menetrendre számítani.

Feol.hu

Idén az államalapítás ünnepe, augusztus 20-a szerdára esik, ezért nem lesz hosszú hétvége, sem pedig három napi élelemért sorban állók tömege az üzletek előtt. A szerdai munkaszüneti nap viszont így is megváltozó, ünnepi nyitvatartást jelent az üzletek esetében. 

Az augusztus 20-i ünnepi nyitvatartások rendje
Az üzletek ünnepi nyitvatartással üzemelnek augusztus 20-án
Fotó: Képünk illusztráció

Élelmiszerboltok ünnepi nyitvatartása

Az egyes nagyobb élelmiszerboltok eltérő nyitvatartási renddel üzemelnek augusztus 20-án. Ünnepi nyitvatartásukat a Világgazdaság szemlézte

  • A SPAR üzletei augusztus 20-án zarva tartanak, ez alól kivételt képezhetnek a benzinkutakon működő DeSpar üzletek, amelyek közül több egység is nyitva lesz a nemzeti ünnepen.
  • A PENNY üzletei szintén zárva tartanak augusztus 20-án.
  • A TESCO minden üzlete, így a hiper- és szupermarketek is zárva lesznek augusztus 20-án.
  • A LIDL, az ALDI, a CBA és a PRÍMA üzletei is zárva tartanak a nemzeti ünnep napján.
  • Az AUCHAN üzletei szintén zárva lesznek augusztus 20-án.

Egyéb nyitvatartások

A barkácsáruházak és lakberendezési üzletek sem nyitnak ki augusztus 20-án, így felesleges lesz felkeresni például az Ikeát, az OBI-t vagy a Praktikert. A gyógyszertárak közül csak az ügyeletes gyógyszertárak lesznek nyitva.

Menetrendek az ünnepi időszakban

A MÁV és a Volán tájékoztatása szerint a bevásárlóközpontokat érintő autóbuszok közlekedése is módosul. A buszok és vonatok augusztus 18. és 24. között az alábbi rend szerint közlekednek:

  • Augusztus 18. (hétfő): nyári tanítási szünetes munkanap, a hét első munkanapja
  • Augusztus 19. (kedd): nyári tanítási szünetes munkanap
  • Augusztus 20. (szerda): munkaszüneti nap
  • Augusztus 21. (csütörtök): nyári tanítási szünetes munkanap
  • Augusztus 22. (péntek): nyári tanítási szünetes munkanap, a hét utolsó munkanapja
  • Augusztus 23. (szombat): szabadnap
  • Augusztus 24. (vasárnap): a hét első munkanapját megelőző munkaszüneti nap

A székesfehérvári autóbuszok menetrendje az alábbi linken érhető el.

 

Frissen Fejérből

A dosszié további cikkei
