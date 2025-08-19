1 órája
Ünnepi nyitvatartások és menetrendek augusztus 20-án
Bár hosszú hétvégével nem, de ünnepi nyitvatartással mindeképp számolnunk kell idén az augusztus 20-i állami ünnep miatt. Mutatjuk az élelmiszerboltok, gyógyszertárak ünnepi nyitvatartási rendjét. A vonatok, buszok menetrendjénél érdemes résen lenni, hiszen nem csak augusztus 20-án kell rendhagyó menetrendre számítani.
Idén az államalapítás ünnepe, augusztus 20-a szerdára esik, ezért nem lesz hosszú hétvége, sem pedig három napi élelemért sorban állók tömege az üzletek előtt. A szerdai munkaszüneti nap viszont így is megváltozó, ünnepi nyitvatartást jelent az üzletek esetében.
Élelmiszerboltok ünnepi nyitvatartása
Az egyes nagyobb élelmiszerboltok eltérő nyitvatartási renddel üzemelnek augusztus 20-án. Ünnepi nyitvatartásukat a Világgazdaság szemlézte.
- A SPAR üzletei augusztus 20-án zarva tartanak, ez alól kivételt képezhetnek a benzinkutakon működő DeSpar üzletek, amelyek közül több egység is nyitva lesz a nemzeti ünnepen.
- A PENNY üzletei szintén zárva tartanak augusztus 20-án.
- A TESCO minden üzlete, így a hiper- és szupermarketek is zárva lesznek augusztus 20-án.
- A LIDL, az ALDI, a CBA és a PRÍMA üzletei is zárva tartanak a nemzeti ünnep napján.
- Az AUCHAN üzletei szintén zárva lesznek augusztus 20-án.
Egyéb nyitvatartások
A barkácsáruházak és lakberendezési üzletek sem nyitnak ki augusztus 20-án, így felesleges lesz felkeresni például az Ikeát, az OBI-t vagy a Praktikert. A gyógyszertárak közül csak az ügyeletes gyógyszertárak lesznek nyitva.
Menetrendek az ünnepi időszakban
A MÁV és a Volán tájékoztatása szerint a bevásárlóközpontokat érintő autóbuszok közlekedése is módosul. A buszok és vonatok augusztus 18. és 24. között az alábbi rend szerint közlekednek:
- Augusztus 18. (hétfő): nyári tanítási szünetes munkanap, a hét első munkanapja
- Augusztus 19. (kedd): nyári tanítási szünetes munkanap
- Augusztus 20. (szerda): munkaszüneti nap
- Augusztus 21. (csütörtök): nyári tanítási szünetes munkanap
- Augusztus 22. (péntek): nyári tanítási szünetes munkanap, a hét utolsó munkanapja
- Augusztus 23. (szombat): szabadnap
- Augusztus 24. (vasárnap): a hét első munkanapját megelőző munkaszüneti nap
A székesfehérvári autóbuszok menetrendje az alábbi linken érhető el.
Frissen Fejérből
- Fergeteges koncertet adott a Neoton Família (galéria)
- Hamarosan lejár a SZÉP-kártya díjmentes használata
- Azonnal kivonták a TEDi slágertermékét, észrevétlenül mérgezi az embereket
- Váratlan bírságot kaphatunk külföldről
- Aki ilyen sajtot vásárolt, ne egye meg, azonnal vigye vissza a boltba!