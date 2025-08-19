Ünnepi nyitvatartások és menetrendek augusztus 20-án

Idén az államalapítás ünnepe, augusztus 20-a szerdára esik, ezért nem lesz hosszú hétvége, sem pedig három napi élelemért sorban állók tömege az üzletek előtt. A szerdai munkaszüneti nap viszont így is megváltozó, ünnepi nyitvatartást jelent az üzletek esetében.

Az üzletek ünnepi nyitvatartással üzemelnek augusztus 20-án

Fotó: Képünk illusztráció

Élelmiszerboltok ünnepi nyitvatartása

Az egyes nagyobb élelmiszerboltok eltérő nyitvatartási renddel üzemelnek augusztus 20-án. Ünnepi nyitvatartásukat a Világgazdaság szemlézte.

A SPAR üzletei augusztus 20-án zarva tartanak, ez alól kivételt képezhetnek a benzinkutakon működő DeSpar üzletek, amelyek közül több egység is nyitva lesz a nemzeti ünnepen.

A PENNY üzletei szintén zárva tartanak augusztus 20-án.

A TESCO minden üzlete, így a hiper- és szupermarketek is zárva lesznek augusztus 20-án.

A LIDL, az ALDI, a CBA és a PRÍMA üzletei is zárva tartanak a nemzeti ünnep napján.

Az AUCHAN üzletei szintén zárva lesznek augusztus 20-án.

Egyéb nyitvatartások

A barkácsáruházak és lakberendezési üzletek sem nyitnak ki augusztus 20-án, így felesleges lesz felkeresni például az Ikeát, az OBI-t vagy a Praktikert. A gyógyszertárak közül csak az ügyeletes gyógyszertárak lesznek nyitva.

Menetrendek az ünnepi időszakban

A MÁV és a Volán tájékoztatása szerint a bevásárlóközpontokat érintő autóbuszok közlekedése is módosul. A buszok és vonatok augusztus 18. és 24. között az alábbi rend szerint közlekednek:

Augusztus 18. (hétfő): nyári tanítási szünetes munkanap, a hét első munkanapja

Augusztus 19. (kedd): nyári tanítási szünetes munkanap

Augusztus 20. (szerda): munkaszüneti nap

Augusztus 21. (csütörtök): nyári tanítási szünetes munkanap

Augusztus 22. (péntek): nyári tanítási szünetes munkanap, a hét utolsó munkanapja

Augusztus 23. (szombat): szabadnap

Augusztus 24. (vasárnap): a hét első munkanapját megelőző munkaszüneti nap

A székesfehérvári autóbuszok menetrendje az alábbi linken érhető el.