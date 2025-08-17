augusztus 17., vasárnap

Cecei ultiverseny, az első a sorban

1 órája

Kártyalapok kánikulában (képgalériával)

Címkék#Kisapostag#Decs#kártyaverseny#Mezőfalva#Cece#ulti#Székesfehérvár#Dég

Az I. Cecei Ultiversenyt – a Tolna vármegyei bajnokság részeként – szombaton rendezték meg Cecén. Helyszínként a Paradicsom csárda szolgált, a főszervező Albert Károly volt, a viadal lebonyolításáért Fejős Tibor és Fodor János felelt.

V. Varga József

A versenyre 4 vármegye (Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna, Veszprém) 24 településéről (Cece, Decs, Dég, Diósberény, Fácánkert, Harc, Jászárokszállás, Kéty, Kisapostag, Mezőfalva, Mezőszilas, Miszla, Nagyvenyim, Németkér, Sárbogárd, Sáregres, Szekszárd, Székesfehérvár, Tamási, Tolna, Udvari, Úrhida, Várpalota, Zomba) összesen 45-en neveztek.

ultiverseny
Ultiverseny — Jól pörgött Cecén az „ördög bibliája”
Fotó: Albert Tímea 

Négy vármegye játékosai csaptak össze az ultiversenyen

A kártyaasztaloknál nagy csata zajlott, jól pörgött az „ördög bibliája”. Az összesítéskor igen szoros eredmények születtek (az első és a hatodik helyezett között csupán 2 pont volt a különbség), több esetben holtverseny alakult ki, s a segédpontok döntöttek a helyezésekről.

Szoros küzdelem a kártyaasztaloknál

Fotók: Albert Tímea

Íme, a sorrend: 

  1. Fazekas Zoltán (Kéty), 
  2. Gellér Sándor (Szekszárd), 
  3. Kiss István (Kisapostag), 
  4. Assenbrenner Sebő (Tolna), 
  5. Huszics Tibor (Székesfehérvár),
  6. Fodor Attila (Tamási).

A versenyzők a jó ebédet követően, a kánikulára tekintettel „fagyi-szünettel” (a fociban szokásos „ivó-szünet” mintájára) hűsöltek. A dobogósoknak és a negyedik helyezettnek díszes serleg dukált, valamint Szűcs János gazdálkodó négy mézédes cecei görögdinnyét is felajánlott a számukra.

 

