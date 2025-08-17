Kártyalapok kánikulában (képgalériával)

A versenyre 4 vármegye (Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna, Veszprém) 24 településéről (Cece, Decs, Dég, Diósberény, Fácánkert, Harc, Jászárokszállás, Kéty, Kisapostag, Mezőfalva, Mezőszilas, Miszla, Nagyvenyim, Németkér, Sárbogárd, Sáregres, Szekszárd, Székesfehérvár, Tamási, Tolna, Udvari, Úrhida, Várpalota, Zomba) összesen 45-en neveztek.

Ultiverseny — Jól pörgött Cecén az „ördög bibliája”

Fotó: Albert Tímea

Négy vármegye játékosai csaptak össze az ultiversenyen

A kártyaasztaloknál nagy csata zajlott, jól pörgött az „ördög bibliája”. Az összesítéskor igen szoros eredmények születtek (az első és a hatodik helyezett között csupán 2 pont volt a különbség), több esetben holtverseny alakult ki, s a segédpontok döntöttek a helyezésekről.