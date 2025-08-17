1 órája
Kártyalapok kánikulában (képgalériával)
Az I. Cecei Ultiversenyt – a Tolna vármegyei bajnokság részeként – szombaton rendezték meg Cecén. Helyszínként a Paradicsom csárda szolgált, a főszervező Albert Károly volt, a viadal lebonyolításáért Fejős Tibor és Fodor János felelt.
A versenyre 4 vármegye (Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna, Veszprém) 24 településéről (Cece, Decs, Dég, Diósberény, Fácánkert, Harc, Jászárokszállás, Kéty, Kisapostag, Mezőfalva, Mezőszilas, Miszla, Nagyvenyim, Németkér, Sárbogárd, Sáregres, Szekszárd, Székesfehérvár, Tamási, Tolna, Udvari, Úrhida, Várpalota, Zomba) összesen 45-en neveztek.
Négy vármegye játékosai csaptak össze az ultiversenyen
A kártyaasztaloknál nagy csata zajlott, jól pörgött az „ördög bibliája”. Az összesítéskor igen szoros eredmények születtek (az első és a hatodik helyezett között csupán 2 pont volt a különbség), több esetben holtverseny alakult ki, s a segédpontok döntöttek a helyezésekről.
Szoros küzdelem a kártyaasztaloknálFotók: Albert Tímea
Íme, a sorrend:
- Fazekas Zoltán (Kéty),
- Gellér Sándor (Szekszárd),
- Kiss István (Kisapostag),
- Assenbrenner Sebő (Tolna),
- Huszics Tibor (Székesfehérvár),
- Fodor Attila (Tamási).
A versenyzők a jó ebédet követően, a kánikulára tekintettel „fagyi-szünettel” (a fociban szokásos „ivó-szünet” mintájára) hűsöltek. A dobogósoknak és a negyedik helyezettnek díszes serleg dukált, valamint Szűcs János gazdálkodó négy mézédes cecei görögdinnyét is felajánlott a számukra.