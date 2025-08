Újraélesztés, fogathajtás és Buch Tibor: színes programok az 57. falunapi vigasságokon

Háromnapos nagyszabású programmal készül Káloz augusztus 8. és 10. között. Pénteken 22 órától a Mulatások Éjszakájára várják a helyieket a sportcetrumba, míg szombaton már a reggeli óráktól kezdetét veszik a különböző versenyek. Először kettesfogat akadályhajtó verseny, majd szépségverseny, levezetésképpen 22 órától pedig disco. A vigasságok harmadik napján, vasárnap 10 órakor kezdődik a búcsú, de ugyanebben az időpontban lesz egészségügyi szűrősátor, csillámtetoválás és arcfestés is. 13 órától aztán indulnak a színpadi produkciók. Érkezik Koncz Ferenc, a nagylóki Bakakórus, a Pitypang zenekar, a Sweet Dreams TSE, a Happiness TSE, Buch Tibor és társai, valamint a Retróleum. De Pavlecze László is előadást tart az újraélesztésről, továbbá Step Aerobic bemutató is lesz.