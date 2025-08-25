Újabb világsikert ért el a gárdonyi Mihálovits Tamás a Szervátültetettek Világjátékán

Nemcsak termetével, de emberi tartásával és sporteredményeivel is kiemelkedik a sokaságból a gárdonyi Mihálovits Tamás. A világ- és Európa-bajnok dobóatléta a Velencei-tó mellett nőtt fel, s bár életének fontos állomásai Budapestre szólították, a tó környéke mindig is „a szíve csücske” maradt. „Itt érzem magam otthon, itt vannak a szüleim, így bárhová vetett a sors, mindig visszatértem” – mondta lapunknak korábban Tamás, aki civilben egy ügyvédi irodában dolgozik, ám igazi hivatását a sportban találta meg.

A sport és a kitartás a legnehezebb élethelyzetekből is győzelmet kovácsolhat

Fotó: Kovács Szilárd/Magyar Szervátültetettek Szövtesége

Sportpályafutása sokszínű: gyerekként kosárlabdázott, NB II-ig jutott, majd az amerikai foci bűvölte el, ahol hat magyar és egy osztrák bajnoki címet nyert. Innen vezetett az útja az atlétikához, ahol 2018 óta a transzplantált sportolók világversenyeinek meghatározó alakja. Súlylökésben öt éve verhetetlen a saját korosztályában, diszkoszvetésben pedig csak idén talált legyőzőre – történetesen a saját edzőjében. Azóta aranyérmek és érmek sora került otthona falára: Olaszország, Newcastle, Oxford, Ausztrália és Lisszabon után most Drezda neve is felkerült a dicsőséglistára.

Fotó: Kovács Szilárd/Magyar Szervátültetettek Szövtesége

A hétvégén a németországi Drezdában megrendezett 25. Szervátültetettek Világjátékán Mihálovits Tamás ismét fantasztikus teljesítményt nyújtott: két világbajnoki aranyérmet szerzett súlylökésben és diszkoszvetésben, ráadásul mindkettőben világcsúcsot állított fel, továbbá egy ezüstérmet is begyűjtött gerelyhajításban.

A verseny különleges jelentőséggel bír: több mint 2500 sportoló indult 54 országból, ahol a cél nem csupán az, hogy az atléták összemérjék tudásukat, hanem az is, hogy megmutassák: a szervátültetés nem a vég, hanem új kezdet lehet.