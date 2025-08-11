Újabb fesztivál lesz Fejér megyében

Regán Lili, Moriones, Oszvald Marika és Wolf Kati, néhány név a sok közül, akiket láthat augusztus 19. és 20. között Polgárdi szabadtéri színpadán, a városháza mögötti téren. De akkor lássuk is a részletes programleírást!

Augusztus 19., szombat

Gyermekkoncerttel és előadással kezdődik a fesztivál délután fél 4-től, majd fél 6-tól már a Seuso Tehetségkutató sztárjai lépnek színpadra. 19 órától pedig DJ Christian zenél, akit a közönség többször hallhat még a nap folyamán. Az este fő előadói 20 órától lépnek színpadra, előbb Moriones, 22 órakor aztán Regán Lili zenél, 23 óra 30-kor pedig Henn.

Augusztus 20., vasárnap

Államalapító Szent Istvánra emlékezve búcsúval és szentmisével indul a nap, amelyet délután önvédelmi bemutató követ, majd pedig a Hungarikum Együttes és a Relevé Jazz Balett táncműsora. 18 órakor érkezik Oszvald Marika, őt követi Varga Miklós és később Wolf Kati. Az esemény 22 órakor tűzijátékkal zárul.