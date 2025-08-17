augusztus 17., vasárnap

MÁV

2 órája

Búcsú a Déli pályaudvartól

Új vasúti menetrend lép életbe, amely jelentősen átalakítja a Dunaújváros és Budapest közötti közlekedést. Az utasokat gyorsabb menetidő, óránként induló járatok és új fővárosi kapcsolatok várják. Az új menetrend célja, hogy kiszámíthatóbb, kényelmesebb és a mindennapi ingázók számára is vonzóbb közlekedési lehetőséget biztosítson.

Szeptembertől jelentős változások jönnek a Dunaújvárost érintő vasúti közlekedésben — írta meg a duol.hu. Az új menetrendnek köszönhetően gyorsabbá, kényelmesebbé és kiszámíthatóbbá válik az utazás a főváros felé. A modern FLIRT motorvonatok és a felújított pályaszakaszok révén akár 24 perccel rövidülhet a menetidő, így naponta 16 alkalommal is alig több mint egy óra alatt érhető el Budapest. A zónázó járatok óránként indulnak, ami kiszámíthatóbbá teszi a közlekedést

új menetrend
Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatójának Facebook posztja szerint  a legnagyobb pozitívum a dunaújvárosiak számára, hogy az új menetrenddel jelentősen, mintegy 24 perccel csökken az utazási idő Dunaújváros és Budapest-Kelenföld között a korábbi S42-es személyvonatokhoz képest
Forrás: Hegyi Zsolt vezérigazgató / Facebook

Új menetrend, új végállomás

Az egyik legnagyobb változás ugyanakkor, hogy a vonatok végállomása ezentúl nem a megszokott Déli pályaudvar lesz, hanem Kőbánya-Kispest. Ez elsőre szokatlan lehet a budai oldalra ingázóknak, ám új lehetőségeket nyit azoknak, akik a pesti oldalra, a metróhoz vagy a keleti országrész városai felé utaznak tovább – sőt, a repülőtér is jóval gyorsabban elérhetővé válik.

A teljes cikkből kiderül, pontosan hogyan változik az ingázók mindennapja, és milyen új lehetőségeket kínál az átalakított menetrend.

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
