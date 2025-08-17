Búcsú a Déli pályaudvartól

Szeptembertől jelentős változások jönnek a Dunaújvárost érintő vasúti közlekedésben — írta meg a duol.hu. Az új menetrendnek köszönhetően gyorsabbá, kényelmesebbé és kiszámíthatóbbá válik az utazás a főváros felé. A modern FLIRT motorvonatok és a felújított pályaszakaszok révén akár 24 perccel rövidülhet a menetidő, így naponta 16 alkalommal is alig több mint egy óra alatt érhető el Budapest. A zónázó járatok óránként indulnak, ami kiszámíthatóbbá teszi a közlekedést.

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatójának Facebook posztja szerint a legnagyobb pozitívum a dunaújvárosiak számára, hogy az új menetrenddel jelentősen, mintegy 24 perccel csökken az utazási idő Dunaújváros és Budapest-Kelenföld között a korábbi S42-es személyvonatokhoz képest

Forrás: Hegyi Zsolt vezérigazgató / Facebook

Új menetrend, új végállomás

Az egyik legnagyobb változás ugyanakkor, hogy a vonatok végállomása ezentúl nem a megszokott Déli pályaudvar lesz, hanem Kőbánya-Kispest. Ez elsőre szokatlan lehet a budai oldalra ingázóknak, ám új lehetőségeket nyit azoknak, akik a pesti oldalra, a metróhoz vagy a keleti országrész városai felé utaznak tovább – sőt, a repülőtér is jóval gyorsabban elérhetővé válik.

