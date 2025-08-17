1 órája
Búcsú a Déli pályaudvartól
Új vasúti menetrend lép életbe, amely jelentősen átalakítja a Dunaújváros és Budapest közötti közlekedést. Az utasokat gyorsabb menetidő, óránként induló járatok és új fővárosi kapcsolatok várják. Az új menetrend célja, hogy kiszámíthatóbb, kényelmesebb és a mindennapi ingázók számára is vonzóbb közlekedési lehetőséget biztosítson.
Szeptembertől jelentős változások jönnek a Dunaújvárost érintő vasúti közlekedésben — írta meg a duol.hu. Az új menetrendnek köszönhetően gyorsabbá, kényelmesebbé és kiszámíthatóbbá válik az utazás a főváros felé. A modern FLIRT motorvonatok és a felújított pályaszakaszok révén akár 24 perccel rövidülhet a menetidő, így naponta 16 alkalommal is alig több mint egy óra alatt érhető el Budapest. A zónázó járatok óránként indulnak, ami kiszámíthatóbbá teszi a közlekedést.
Új menetrend, új végállomás
Az egyik legnagyobb változás ugyanakkor, hogy a vonatok végállomása ezentúl nem a megszokott Déli pályaudvar lesz, hanem Kőbánya-Kispest. Ez elsőre szokatlan lehet a budai oldalra ingázóknak, ám új lehetőségeket nyit azoknak, akik a pesti oldalra, a metróhoz vagy a keleti országrész városai felé utaznak tovább – sőt, a repülőtér is jóval gyorsabban elérhetővé válik.
