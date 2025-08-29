augusztus 29., péntek

Istentisztelet

1 órája

Új harangot kapott a gyülekezet

Szeretetvendégséggel egybekötött, hálaadó istentiszteletet tartanak augusztus 30-án, szombaton a Maroshegyi Református Missziói Egyházközségben. Az istentiszteleten köszönetet mondanak a közösség új harangját és az elmúlt időben végrehajtott fejlesztésekért.

Feol.hu

Augusztus 30-án, szombaton 10.00 órakor istentisztelet kezdődik a maroshegyi református imaház udvarán énekkel és imádsággal. Az istentiszteletet követően megszólal a közösség új, 56 kilogrammos harangja, amelyet az egyik gyülekezeti tag adományából készített az őrbottyáni Gombos Ferenc harangöntő mester. A harangszó alatt a résztvevők bevonulnak az imaházba, ahol igehirdetés, imádság és a köszöntők következnek. A rendezvényen Nt. Imre Bálint, a Mezőföldi Református Egyházmegye esperese prédikál, Székesfehérvár önkormányzata nevében pedig Mészáros Attila alpolgármester, önkormányzati képviselő köszönti a híveket – tájékoztat az ÖKK.

 

 

