Új harangot kapott a gyülekezet

Augusztus 30-án, szombaton 10.00 órakor istentisztelet kezdődik a maroshegyi református imaház udvarán énekkel és imádsággal. Az istentiszteletet követően megszólal a közösség új, 56 kilogrammos harangja, amelyet az egyik gyülekezeti tag adományából készített az őrbottyáni Gombos Ferenc harangöntő mester. A harangszó alatt a résztvevők bevonulnak az imaházba, ahol igehirdetés, imádság és a köszöntők következnek. A rendezvényen Nt. Imre Bálint, a Mezőföldi Református Egyházmegye esperese prédikál, Székesfehérvár önkormányzata nevében pedig Mészáros Attila alpolgármester, önkormányzati képviselő köszönti a híveket – tájékoztat az ÖKK.