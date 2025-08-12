Új gyalogátkelőt és két buszmegállót adtak át Fehérváron

Az Iszkaszentgyörgyi út menti területek egyre sűrűbben lakottak, a közeli települések lakossága folyamatosan bővül, így növekszik a forgalom is. Az ebből eredő problémákat hivatott áthidalni a nemrégiben elkészült gyalogos-átkelőhely is, amely mellett korszerű, új közvilágítást is kiépítettek. Az Árva és a Kócsag utcáknál buszmegállók épültek, így már tömegközlekedéssel is barátságosabb a környékre való eljutás. A beruházás önkormányzati forrásból valósult meg, bruttó 33 millió forint értékben – tájékoztatott az ÖKK közleménye.

Fotó: Bácskai Gergely / ÖKK

Gyalogosbiztonság szempontjából kiemelten fontos ez a beruházás! – fogalmazott Cser-Palkovics András polgármester, hozzáfűzve, hogy egy-egy sajnálatos baleset után a lakosság mindig kérte a fejlesztéseket, végül Székesfehérvár Önkormányzata döntött azok megvalósításáról annak ellenére, hogy az érintett útszakasz nem a város fenntartásában van. A polgármester köszönetét fejezte ki a kivitelező ORINOCO 2002 Kft.-nek, és mint mondta, bízik abban, hogy a környéken élők örülnek és használják majd az új gyalogátkelőt és a megállókat.

„Szontaghné Kovács Erika, a terület önkormányzati képviselője szintén örömét fejezte ki a fejlesztések kapcsán. Mint elmondta, korábban nagyrészt csak hobbitelkek voltak az út menti területeken, manapság azonban sokan kiköltöznek a nyárra, de van, aki egész évben itt lakik. Az Új Csóri út és Iszkaszentgyörgy irányába nagyon messze vannak innen a buszmegállók, ezért volt szükséges a két új megálló a közelben. A fejlesztés lehetővé teszi, hogy jobban bevonják a város vérkeringésébe azokat, akik a külterületeken élnek.

Nagy Zsolt, a Polgármesteri Hivatal Közlekedési Irodájának vezetője arról beszél, hogy az Iszkaszentgyörgyi út egy országos közút, melynek mentén a mostani helyeken nem voltak buszmegállók, ezek teljesen új beruházások. Székesfehérvári helyijárat erre külön nem fog közlekedni, hanem az Iszkaszentgyörgy irányába tartó és az onnan érkező helyközi buszok állnak majd meg itt, erre azonban egyelőre várni kell” – áll az ÖKK közleményében.