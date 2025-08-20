Tippek kutyásoknak augusztus 20-ra: így vészelhetik át a kedvencek a tűzijátékot

Az Orpheus Állatvédő Egyesület időről időre tippekkel, hasznos tanácsokkal látja el az állattartókat arra vonatkozóan, hogy hogyan könnyíthetnék meg állataiknak az olyan időszakokat, mint az újév vagy augusztus 20., a nemzeti ünnep, amikor gyakorta tűzijátékokat lőnek fel országszerte.

Így védd meg kedvenceidet a tűzijátékok idején.

Forrás: feol archív

4 tanács kutyásoknak, ami segíthet a tűzijátékok idején

Semmiképp ne vigyük magunkkal kedvencünket a rendezvényekre, mert a zaj és a fényhatás pánikot okozhat még az egyébként nyugodt állatokban is.

Tartsuk otthon kedvencünket biztonságos, zárt helyen, ahol a hangok kevésbé érik el.

Lássuk el állatunkat azonosító bilétával, amin szerepel a gazdi elérhetősége arra az esetre, ha elszökne.

Ha elveszne a kedvenc, a keresést legalább 10 km-es körzetben végezzük, mert a megijedt állatok rövid idő alatt nagy távolságot tehetnek meg.

Székesfehérvár az utóbbi időben tudatosan mellőzi az állatok védelme érdekében a tűzijátékok fellövését.





