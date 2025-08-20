augusztus 20., szerda

Tanácsok a nyugalomért

16 perce

Tippek kutyásoknak augusztus 20-ra: így vészelhetik át a kedvencek a tűzijátékot

Ugyan már egyre kevesebb helyen, de még mindig nem ritka, hogy a szilveszterhez hasonlóan augusztus 20-án is tűzijátékkal ünnepelnek, amitől meglehetősen félnek négylábú társaink. Íme, néhány tipp, amely megkönnyíti a tűzijáték okozta hang- és fényhatások átvészelését!

Déri Brenda

Az Orpheus Állatvédő Egyesület időről időre tippekkel, hasznos tanácsokkal látja el az állattartókat arra vonatkozóan, hogy hogyan könnyíthetnék meg állataiknak az olyan időszakokat, mint az újév vagy augusztus 20., a nemzeti ünnep, amikor gyakorta tűzijátékokat lőnek fel országszerte. 

4 tanács kutyásoknak, ami segíthet a tűzijátékok idején

  • Semmiképp ne vigyük magunkkal kedvencünket a rendezvényekre, mert a zaj és a fényhatás pánikot okozhat még az egyébként nyugodt állatokban is.
  • Tartsuk otthon kedvencünket biztonságos, zárt helyen, ahol a hangok kevésbé érik el.
  • Lássuk el állatunkat azonosító bilétával, amin szerepel a gazdi elérhetősége arra az esetre, ha elszökne.
  • Ha elveszne a kedvenc, a keresést legalább 10 km-es körzetben végezzük, mert a megijedt állatok rövid idő alatt nagy távolságot tehetnek meg.

 

Székesfehérvár az utóbbi időben tudatosan mellőzi az állatok védelme érdekében a tűzijátékok fellövését. 



 

 

