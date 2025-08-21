augusztus 21., csütörtök

1 órája

A legexkluzívabb helyről nézhették a kiváltságosok a tűzijátékok

A Smartwings légitársaság 5161-es járata Palma de Mallorcáról vélhetően sok nyári élménnyel hazatérő turistával érkezett Budapestre augusztus 20-án este. De a leszállás előtt kis kitérőt tett a gép, hogy még emlékezetesebb legyen a nyaralás utolsó napja. Tűzijáték a fedélzetről!

Németh Krisztián


Tűzijáték az államalapítás és Szent István király ünnepén Budapesten 2025. augusztus 20-án

Fotó: Illyés Tibor / MTI

A Boeing 737-8CX típusú repülőgépének pilótái a szokásos megközelítési eljárást alkalmazták nem sokkal este kilenc óra előtt. Az utazómagasságot elhagyva Fejér vármegye légterébe már 20 ezer láb magasságon lépett be a gép, Baracskánál már csak 10 ezer láb magasan járt. Ám ezután nem a szokásos jobb forduló következett, hogy aztán dél-kelet felől ráfordulhasson a ferihegyi leszállópályára! Hogyisne, ha közben zajlott a nemzeti ünnep csúcspontja, a tűzijáték!

augusztus 20 tűzijáték
A Smartwings járatának augusztus 20-i nyomvonalán jól látszódik a "tűzijáték-kurfli"
Forrás: flightradar.com

Tűzijáték a gép fedélzetéről

A pilóta balra vette az irányt, és az éppen zajló tűzijáték felé repült, így a Tudásmorzsák a repülésről Facebook-szakportálon látható videók tanúsága szerint az utasok és a pilóták is biztonságos távolságból, ám exkluzív szemszögből gyönyörködhettek az augusztus 20-i budapesti tűzijátékban.

 

 

