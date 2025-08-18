augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Közös élmény vagy zajos teher

2 órája

Tűzijáték nélkül nincs ünnep? – így látják a magyarok

Hagyomány, közösségi élmény és viták kereszttüzében: mit gondolnak ma a magyarok a tűzijátékokról? Egy friss kutatás számai segítenek árnyalni a képet.

Feol.hu

A tűzijáték évtizedek óta elválaszthatatlan része a magyar ünnepeknek – augusztus 20-án a Duna felett, szilveszterkor a városi égbolton, vagy akár a vidéki falunapokon. Bár az utóbbi időben sok szó esik a korlátozásáról és a zavaró hatásairól, a legfrissebb felmérések azt mutatják: a magyarok többsége továbbra is szereti, támogatja és érzelmileg kötődik ehhez a látványos hagyományhoz.

tűzijáték
Így vélekednek a magyarok a tűzijátékokról.
Fotó: Keresztesi Balázs

Állatbarátok a frontvonalban

A fővárosi önkormányzat áprilisi kérdőíve szerint a budapestiek 73 százaléka ugyan semmilyen egészségügyi panaszt nem tapasztalt a tűzijátékok miatt, ám az állattartók és állatbarátok többsége indokoltnak tartaná a szabályok szigorítását. Leginkább a hanghatásokat érzik zavarónak, ezért 81 százalékuk támogatná az időbeli korlátozást. Ez a nézőpont egyébként szakmai körökben is egyre erősebben megjelenik.

Nemzeti összetartozás és közös élmény a tűzijáték 

Az Europion júliusi felmérése szerint a magyarok 63 százaléka úgy véli, a tűzijáték fontos kulturális és közösségi szereppel bír. A megkérdezettek 58 százaléka kifejezetten szeretné, ha továbbra is a nemzeti ünnepek része maradna. Nem véletlen, hogy az augusztus 20-i programsorozatot a legtöbben elképzelhetetlennek tartják tűzijáték nélkül.

Érdekesség, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik arra, hogy ne csak a fővárosban, hanem vidéken is rendszeresen legyenek hasonló események. A válaszadók 42 százaléka kifejezetten szeretné, ha a látványosság a kisebb településekre is „leköltözne”, jelezve, hogy a közösségi élményre vidéken is komoly igény van.

A fiatalok viszik tovább a hagyományt

A 16–29 évesek körében a lelkesedés kiemelkedő: 43 százalékuk évente legalább egyszer használ pirotechnikai eszközt, 10 százalék pedig többször is. Ez azt mutatja, hogy a hagyomány a jövőben is fennmaradhat, hiszen a fiatal generáció nem csupán nézőként, hanem aktív résztvevőként is jelen van.

