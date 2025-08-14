Eldőlt, hol lesz tűzijáték augusztus 20-án Fejér megyében

Ugyanakkor van olyan hely a megyében, ahol az augusztus 20-a még mindig nem telik el tűzijáték nélkül. Polgárdiban a tavalyi négynapos augusztus 20-i nagy rendezvényt, a Polgárdi Nyári Fesztivált idén egy kétnapos mini változatra cserélték, ám ennek ellenére a tűzijátékot nem emelték ki a programok sorából. Augusztus 20-án Wolf Kati koncertjét követően, valamivel 22 óra előtt várható a tűzijáték, amely negyedórán keresztül színesíti az esti égboltot.

A korábbi években is volt tűzijáték Polgárdiban.

Forrás: Polgárdi Hírek

További képeken mutatjuk az elmúlt évek tűzijátékait Polgárdiban:

Forrás: Polgárdi Hírek