Látványos szórakozás

12 órája

Eldőlt, hol lesz tűzijáték augusztus 20-án Fejér megyében

Címkék#tűzijáték#Polgárdi#augusztus 20

Szűkebb környezetünkben manapság nem túl gyakori jelenség, hogy nemzeti ünnepünkkor színes és hangos fénycsóvák emelkednek a magasba. A tűzijátékokat sok helyen mellőzik vagy felcserélik a különböző fény- és lézerjátékok.

Déri Brenda

Ugyanakkor van olyan hely a megyében, ahol az augusztus 20-a még mindig nem telik el tűzijáték nélkül. Polgárdiban a tavalyi négynapos augusztus 20-i nagy rendezvényt, a Polgárdi Nyári Fesztivált idén egy kétnapos mini változatra cserélték, ám ennek ellenére a tűzijátékot nem emelték ki a programok sorából. Augusztus 20-án Wolf Kati koncertjét követően, valamivel 22 óra előtt várható a tűzijáték, amely negyedórán keresztül színesíti az esti égboltot.

tűzijáték
A korábbi években is volt tűzijáték Polgárdiban.
Forrás: Polgárdi Hírek

További képeken mutatjuk az elmúlt évek tűzijátékait Polgárdiban:

Forrás: Polgárdi Hírek

 

Forrás: Polgárdi Hírek

 

 

