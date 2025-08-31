Megszűnik az országos tűzgyújtási tilalom, de ez alól néhány megye kivétel

Az elmúlt napok esős időjárásnak köszönhetően egyes területeken mérséklődött a tűzveszély, ezért szeptember 1-től, hétfőtől országos szinten megszűnik a tűzgyújtási tilalom. Nyolc vármegyében, ahol nem hullott elegendő csapadék, a korlátozás érvényben marad – adta hírül a Nébih.

Fotó: Shutterstock

„A felszíni holt biomassza jelentős része átnedvesedett a visszavonással érintett vármegyék jelentős részén, mivel a lehullott csapadék mennyisége és intenzitása elegendőnek bizonyult, így mérséklődött az erdőtűz kockázata” – írja honlapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

Habár az országos tilalmat visszavonják, a tűzgyújtási tilalom továbbra is fennáll az alábbi vármegyékben, ahol nem hullott elegendő csapadék

•Bács-Kiskun

•Békés

•Borsod-Abaúj-Zemplén

•Csongrád-Csanád

•Hajdú-Bihar

•Heves

•Jász-Nagykun-Szolnok

•Szabolcs-Szatmár-Bereg

– Fontos kiemelni, hogy a tilalom feloldásával érintett vármegyékben a tűzveszély továbbra sem szűnt meg. A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanság következménye, ezért a Nébih arra kéri a lakosságot, hogy továbbra is körültekintően járjanak el, különösen erdők közelében és száraz növényzettel borított területeken – írják a továbbiakban.





