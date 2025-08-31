augusztus 31., vasárnap

Van, ahol továbbra is marad a korlátozás

3 órája

Megszűnik az országos tűzgyújtási tilalom, de ez alól néhány megye kivétel

Címkék#nébih#tájékoztatás#tűzgyújtási tilalom

Hétfőtől megszűnik az országos tűzgyújtási tilalom, vannak azonban olyan megyék, ahol továbbra is él a korlátozás.

Feol.hu

Az elmúlt napok esős időjárásnak köszönhetően egyes területeken mérséklődött a tűzveszély, ezért szeptember 1-től, hétfőtől országos szinten megszűnik a tűzgyújtási tilalom. Nyolc vármegyében, ahol nem hullott elegendő csapadék, a korlátozás érvényben marad – adta hírül a Nébih.

tűzgyújtási tilalom
Hétfőtől megszűnik az országos tűzgyújtási tilalom.
Fotó: Shutterstock

„A felszíni holt biomassza jelentős része átnedvesedett a visszavonással érintett vármegyék jelentős részén, mivel a lehullott csapadék mennyisége és intenzitása elegendőnek bizonyult, így mérséklődött az erdőtűz kockázata” – írja honlapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

Habár az országos tilalmat visszavonják, a tűzgyújtási tilalom továbbra is fennáll az alábbi vármegyékben, ahol nem hullott elegendő csapadék

•Bács-Kiskun
•Békés
•Borsod-Abaúj-Zemplén
•Csongrád-Csanád
•Hajdú-Bihar
•Heves
•Jász-Nagykun-Szolnok
•Szabolcs-Szatmár-Bereg

– Fontos kiemelni, hogy a tilalom feloldásával érintett vármegyékben a tűzveszély továbbra sem szűnt meg. A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanság következménye, ezért a Nébih arra kéri a lakosságot, hogy továbbra is körültekintően járjanak el, különösen erdők közelében és száraz növényzettel borított területeken – írják a továbbiakban.


 

 

