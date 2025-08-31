3 órája
Megszűnik az országos tűzgyújtási tilalom, de ez alól néhány megye kivétel
Hétfőtől megszűnik az országos tűzgyújtási tilalom, vannak azonban olyan megyék, ahol továbbra is él a korlátozás.
Az elmúlt napok esős időjárásnak köszönhetően egyes területeken mérséklődött a tűzveszély, ezért szeptember 1-től, hétfőtől országos szinten megszűnik a tűzgyújtási tilalom. Nyolc vármegyében, ahol nem hullott elegendő csapadék, a korlátozás érvényben marad – adta hírül a Nébih.
„A felszíni holt biomassza jelentős része átnedvesedett a visszavonással érintett vármegyék jelentős részén, mivel a lehullott csapadék mennyisége és intenzitása elegendőnek bizonyult, így mérséklődött az erdőtűz kockázata” – írja honlapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.
Habár az országos tilalmat visszavonják, a tűzgyújtási tilalom továbbra is fennáll az alábbi vármegyékben, ahol nem hullott elegendő csapadék
•Bács-Kiskun
•Békés
•Borsod-Abaúj-Zemplén
•Csongrád-Csanád
•Hajdú-Bihar
•Heves
•Jász-Nagykun-Szolnok
•Szabolcs-Szatmár-Bereg
– Fontos kiemelni, hogy a tilalom feloldásával érintett vármegyékben a tűzveszély továbbra sem szűnt meg. A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanság következménye, ezért a Nébih arra kéri a lakosságot, hogy továbbra is körültekintően járjanak el, különösen erdők közelében és száraz növényzettel borított területeken – írják a továbbiakban.