1 órája
Paraszti életet vágytak és megvalósították
Maroshegy alig százévesnél idősebb fertályán emeletes házak és bevásárlócentrumok, kertes telkek, kedves régi házak, sok-sok fa, kicsi szőlők, girbe-gurba utcák, közök, modern otthonok váltják egymást. Futterer Juci és párja, Ördögh Krisztián falusi módra élnek otthon, pedig városi értelmiségiek. Is.
A kedves mozaikcsalád kicsit olyan, mintha csak kitalálták volna őket, gazdag fantáziával. A megrögzött sémáinktól mindenképpen eltérnek. A fogalmaink, mint falusi környezet, baromfiudvar, tojásszedés, szőlőmetszés kapcsolódik a gazdálkodó személyéhez, külsejéhez. Hát a Tündök családi kisbirtokon ez éppen nem így van! De még igazibb és még szeretnivalóbb, mert 2025-ben megmutatja, hogy miként köthető a „korszerű” a hagyományoshoz, az új a régihez, az avítt szó meg eszébe ne jusson senkinek! A tündök szó nem létezik, de a legjobb nyelvi találmány erre az életformára.
Beszélő nevek. Futterer Juci, a székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház művelődésszervezője tündérszerű, vékony, csupa mozgékonyság. Nem mellesleg a magyar népművészet rajongója, népi bútorfestést kutat, művel, a művelődési házban festő szakkört vezet a műfajban, s két gyermek édesanyja: Borsos Viktória ötéves, Borsos Rebeka nyolc. Juci ugyan Judit, de lám, a régi falusias becenévvel is „üzen” magáról. Párja, Ördögh Krisztián alternatív zenészi öltözetben, rusztikus ezüst ékszerekben jár, mit jár!, muzsikál a Budapest Jazz Orchestrában és a Ladánybene 27 reggae zenekarban. Beszélő név ez is. Az Ördögh mellé a Krisztiánt - keresztény férfit jelent - a keresztségben kapta, illik rá. S ez a szelíd alternatív „figura” láncaiban és fekete bőrdzsekijében gyengéd tekintettel simogatja Jucit a csupazöld, csupabaromfi kertben, ami választott életformaként öleli át őket. Disznót nem tartanak, bár fontolgatták, dörmög Krisztián, ám a szomszédok miatt meggondolták magukat a Fejér vármegyei metropoliszban.
A fiatal pár véletlenül találkozott egymással, amit gyors szerelem követett, s azóta is tart, minden sztereotípia ellenére. Krisztiánnak nyolcéves kislánya, Ördögh Sarolta Zsófia is gyakran van velük, a mozaikcsalád mozaikjai passzolnak. Juci Maroshegyen nőtt fel, a Segesvári utcában, ott is volt veteményeskert, vidékies környezet, édesanyja ma is tart tyúkokat. És Juci édesanyaként olthatatlan vágyat érzett, hogy az ő gyermekei is megkapják azt az érzést, élményt, amit ő! Az Alsóvárosban vette meg nagy áldozattal, de annál nagyobb eltökéltséggel a tágas telket, a meglehetősen elhanyagolt házzal, vén gyümölcsfákkal, lugasmaradvánnyal, ásott kúttal - már Krisztiánnal bővítenek, szépítenek, ahogy győzik. Házat renoválnak, régi ólakat meghagytak, újakat építenek régiesre, ágyásokat gereblyéznek, mintha csak egy falusi udvarban járnánk, küllemre is.
Juci szőlőt metsz, ötletel, tervez, Krisztián végrehajtja a férfias feladatokat, s levágja, feldolgozza a baromfiakat, nyulakat. Gazdálkodnak, mondja, haszonállatokat tartanak, részleges önellátást folytatnak, s nem olcsóbban, de jobbat esznek, hangsúlyozzák. Juci nagymamája, a legifjabbak dédije, Aranka is lelkesen tanítgatta Jucit a háziasszonyságra, a lányok pedig most ugyanúgy belenőnek ebbe az életformába, mint hajdanán a falusi gyerekek. Hát, itt is van egy kis szokatlanság, amely kivétel erősíti a szabályt! Krisztián a Borsod megyei Megyaszón született, vidéki világban nevelkedett, Miskolcon érettségizett, s a Liszt Ferenc Zeneakadémián diplomázott, majd a Pécsi Tudomány Egyetemen végzett klasszikus fuvola szakon. Az együttesekbeli zenélés mellett az érdi zeneiskolában tanít szaxofont, fuvolát, furulyát. És a maroshegyi mindennapok közepette jó kis disznóvágásokra, torokra hazajárnak Borsodba.
Gyors leltárt végzünk, bár egy élő baromfiudvarban gyorsan változnak a viszonyok. Géppel keltetnek új szárnyasokat, nevelnek, etetnek, ganéznak - sorakoznak a kisebb-nagyobb csizmák a konyhaajtóban. A kislányoknak nagy öröm a zsizsegő, gágogó, csipogó társaságban ügyeskedni. A tekintélyes méretű magyar óriás Kálmán, a baknyúl gondoskodik a szaporulatról, a fürjek, Olgi és Magdi kicsi tojásokat tojnak, finom csemege. Van vagy harminc paraszttyúk, kendermagos és kopasznyakú, piros kakas, néma kacsák, japán dísztyúkok. A futókacsák, Fránya gácsér és Balambér – olykor mégis adnak nevet a Tündökön, megoldják aztán a fazékba kerüléskor, hogy miként kezeljék az ellentmondásosnak tűnő 21. századi állattartás filozófiáját. Megférni látszik a reggeli izgalmas tojáskeresés a kislányokkal, a zenélés, a bútorfestés a családi tarka „összhangzattannal”. Juciék vezetett kertlátogatást is vállalnak, jönnek ovisok, kisiskolások, hogy lássák ezt a falusi természetességet a városban. Innen, a Maroshegyről alig kőhajításnyira látszanak a tízemeletes házak, a lüktető város. Ám itt a kukorékolás, kodácsolás, gágogás, ugatás, nyávogás, csipogás napi élményként kíséri az ébredést, s az esti nyugovást.