Paraszti életet vágytak és megvalósították

A kedves mozaikcsalád kicsit olyan, mintha csak kitalálták volna őket, gazdag fantáziával. A megrögzött sémáinktól mindenképpen eltérnek. A fogalmaink, mint falusi környezet, baromfiudvar, tojásszedés, szőlőmetszés kapcsolódik a gazdálkodó személyéhez, külsejéhez. Hát a Tündök családi kisbirtokon ez éppen nem így van! De még igazibb és még szeretnivalóbb, mert 2025-ben megmutatja, hogy miként köthető a „korszerű” a hagyományoshoz, az új a régihez, az avítt szó meg eszébe ne jusson senkinek! A tündök szó nem létezik, de a legjobb nyelvi találmány erre az életformára.

Futterer Juci és párja, Ördögh Krisztián falusi módra élnek

Fotó: Zsohár Melinda/ Fejér Megyei Hírlap

Beszélő nevek. Futterer Juci, a székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház művelődésszervezője tündérszerű, vékony, csupa mozgékonyság. Nem mellesleg a magyar népművészet rajongója, népi bútorfestést kutat, művel, a művelődési házban festő szakkört vezet a műfajban, s két gyermek édesanyja: Borsos Viktória ötéves, Borsos Rebeka nyolc. Juci ugyan Judit, de lám, a régi falusias becenévvel is „üzen” magáról. Párja, Ördögh Krisztián alternatív zenészi öltözetben, rusztikus ezüst ékszerekben jár, mit jár!, muzsikál a Budapest Jazz Orchestrában és a Ladánybene 27 reggae zenekarban. Beszélő név ez is. Az Ördögh mellé a Krisztiánt - keresztény férfit jelent - a keresztségben kapta, illik rá. S ez a szelíd alternatív „figura” láncaiban és fekete bőrdzsekijében gyengéd tekintettel simogatja Jucit a csupazöld, csupabaromfi kertben, ami választott életformaként öleli át őket. Disznót nem tartanak, bár fontolgatták, dörmög Krisztián, ám a szomszédok miatt meggondolták magukat a Fejér vármegyei metropoliszban.

A fiatal pár véletlenül találkozott egymással, amit gyors szerelem követett, s azóta is tart, minden sztereotípia ellenére. Krisztiánnak nyolcéves kislánya, Ördögh Sarolta Zsófia is gyakran van velük, a mozaikcsalád mozaikjai passzolnak. Juci Maroshegyen nőtt fel, a Segesvári utcában, ott is volt veteményeskert, vidékies környezet, édesanyja ma is tart tyúkokat. És Juci édesanyaként olthatatlan vágyat érzett, hogy az ő gyermekei is megkapják azt az érzést, élményt, amit ő! Az Alsóvárosban vette meg nagy áldozattal, de annál nagyobb eltökéltséggel a tágas telket, a meglehetősen elhanyagolt házzal, vén gyümölcsfákkal, lugasmaradvánnyal, ásott kúttal - már Krisztiánnal bővítenek, szépítenek, ahogy győzik. Házat renoválnak, régi ólakat meghagytak, újakat építenek régiesre, ágyásokat gereblyéznek, mintha csak egy falusi udvarban járnánk, küllemre is.