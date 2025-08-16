30 perce
Zelenszkij támogatja Trump háromoldalú találkozóra tett javaslatát (videó)
A Magyar Nemzet Rapid Extra podcastjában Tóth Tamás Antal vendégeként Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója és Fekete Rajmund Amerika-szakértő értékelte Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozóját. A beszélgetés során kiemelték: bár az egyeztetés után Volodimir Zelenszkij szokatlanul békülékenyen nyilatkozott, a háború lezárásának esélyei továbbra is csekélyek. A szakértők szerint a Trump–Putyin-találkozó fontos diplomáciai lépés volt, de önmagában még nem hoz áttörést a békefolyamatban.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a tárgyalást követően közzétett üzenetében arról írt, hogy Donald Trumppal előbb négyszemközt, majd európai vezetők részvételével folytattak „hosszú és tartalmas” egyeztetést. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna készen áll a béke érdekében a lehető legaktívabban együttműködni, és támogatja Trump javaslatát egy háromoldalú találkozóra. A nyilatkozatot sokan a Trump–Putyin-találkozó közvetett eredményének tekintik.
Fekete Rajmund kiemelte, hogy Zelenszkij ezúttal a megszokott retorikától eltérően meglepően békülékenyen nyilatkozott. Egyetlen kritikus megjegyzést sem tett Oroszországra, hanem a békekötés szükségességét hangsúlyozta – fogalmazott a szakértő, aki hozzátette: az amerikai és az ukrán elnök hétfőn újra találkozik az Egyesült Államokban.
Kiszelly Zoltán rámutatott, hogy a mostani találkozó nem béketárgyalás volt, hanem egy amerikai–orosz egyeztetés, amelynek egyik központi témája Ukrajna kérdése volt.
Ez még csak a kezdőrúgás. Fontos, hogy Trump és Putyin leült egymással, de a béke még távol van
– fogalmazott.
A szakértő szerint a következő hónapokban több két- és háromoldalú tárgyalás is várható, akár Minszkben is, ugyanakkor az ukrán fél számára kényszer a békülékenyebb hangnem.
Már az utcáról kell összefogdosni az ukrán férfiakat, mert senki nem akar önként harcolni. Zelenszkijnek is meg kell mutatnia, hogy hajlik a tárgyalásokra
– tette hozzá.
Szakértői értékelések a Trump–Putyin-találkozóról
A megszólalók egyetértettek abban, hogy a békefolyamat elhúzódhat, és Trump mozgásterét az idő is korlátozza, mivel mandátuma 2029 januárjáig tart, míg Putyin és Hszi Csin-ping hatalmát nem szorítják időbeli ciklusok.
Fekete Rajmund kiemelte, hogy az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy számos álhír próbálta megakadályozni a találkozó létrejöttét, és az európai elit politikai érdekei sem minden esetben a béke irányába mutatnak.
Kiszelly Zoltán hozzátette: Brüsszel a háborút ürügyként használja az uniós integráció mélyítésére és gazdasági átalakítások kikényszerítésére, miközben a helyzet valódi nyertesei az amerikai befektetési alapok.
A legfontosabb, hogy Trump és Putyin tárgyalóasztalhoz ült. A részletekről és a kompromisszumokról hosszú, bonyolult egyeztetések döntenek majd
– foglalta össze a helyzetet Kiszelly Zoltán.
Hogy milyen részleteket emeltek ki a szakértők a Trump–Putyin-találkozó kapcsán, azt teljes terjedelmében a Magyar Nemzet Rapid Extra podcastjában nézhetik, hallgathatják meg.