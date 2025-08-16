augusztus 16., szombat

Alaszka 2025

30 perce

Zelenszkij támogatja Trump háromoldalú találkozóra tett javaslatát (videó)

Címkék#orosz-ukrán háború#csúcstalálkozó#békekötés#Volodimir Zelenszkij#Donald Trump#Putyin#alaszka

A Magyar Nemzet Rapid Extra podcastjában Tóth Tamás Antal vendégeként Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója és Fekete Rajmund Amerika-szakértő értékelte Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozóját. A beszélgetés során kiemelték: bár az egyeztetés után Volodimir Zelenszkij szokatlanul békülékenyen nyilatkozott, a háború lezárásának esélyei továbbra is csekélyek. A szakértők szerint a Trump–Putyin-találkozó fontos diplomáciai lépés volt, de önmagában még nem hoz áttörést a békefolyamatban.

Feol.hu

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a tárgyalást követően közzétett üzenetében arról írt, hogy Donald Trumppal előbb négyszemközt, majd európai vezetők részvételével folytattak „hosszú és tartalmas” egyeztetést. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna készen áll a béke érdekében a lehető legaktívabban együttműködni, és támogatja Trump javaslatát egy háromoldalú találkozóra. A nyilatkozatot sokan a Trump–Putyin-találkozó közvetett eredményének tekintik.

Trump–Putyin-találkozó
Trump–Putyin-találkozó: kézfogással zárult az alaszkai csúcstalálkozó sajtótájékoztatója
Fotó: Fotó: AFP/ Drew Angerer

Fekete Rajmund kiemelte, hogy Zelenszkij ezúttal a megszokott retorikától eltérően meglepően békülékenyen nyilatkozott. Egyetlen kritikus megjegyzést sem tett Oroszországra, hanem a békekötés szükségességét hangsúlyozta – fogalmazott a szakértő, aki hozzátette: az amerikai és az ukrán elnök hétfőn újra találkozik az Egyesült Államokban.

Kiszelly Zoltán rámutatott, hogy a mostani találkozó nem béketárgyalás volt, hanem egy amerikai–orosz egyeztetés, amelynek egyik központi témája Ukrajna kérdése volt.

Ez még csak a kezdőrúgás. Fontos, hogy Trump és Putyin leült egymással, de a béke még távol van

– fogalmazott.

A szakértő szerint a következő hónapokban több két- és háromoldalú tárgyalás is várható, akár Minszkben is, ugyanakkor az ukrán fél számára kényszer a békülékenyebb hangnem. 

Már az utcáról kell összefogdosni az ukrán férfiakat, mert senki nem akar önként harcolni. Zelenszkijnek is meg kell mutatnia, hogy hajlik a tárgyalásokra

– tette hozzá.

Szakértői értékelések a Trump–Putyin-találkozóról

A megszólalók egyetértettek abban, hogy a békefolyamat elhúzódhat, és Trump mozgásterét az idő is korlátozza, mivel mandátuma 2029 januárjáig tart, míg Putyin és Hszi Csin-ping hatalmát nem szorítják időbeli ciklusok.

Fekete Rajmund kiemelte, hogy az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy számos álhír próbálta megakadályozni a találkozó létrejöttét, és az európai elit politikai érdekei sem minden esetben a béke irányába mutatnak.

Kiszelly Zoltán hozzátette: Brüsszel a háborút ürügyként használja az uniós integráció mélyítésére és gazdasági átalakítások kikényszerítésére, miközben a helyzet valódi nyertesei az amerikai befektetési alapok.

A legfontosabb, hogy Trump és Putyin tárgyalóasztalhoz ült. A részletekről és a kompromisszumokról hosszú, bonyolult egyeztetések döntenek majd

– foglalta össze a helyzetet Kiszelly Zoltán.

Hogy milyen részleteket emeltek ki a szakértők a Trump–Putyin-találkozó kapcsán, azt teljes terjedelmében a Magyar Nemzet Rapid Extra podcastjában nézhetik, hallgathatják meg.

 

 

 

