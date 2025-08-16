Trump-Putyin csúcs: a legfontosabb kérdés nyitott maradt +videó

Lezajlott a Trump-Putyin csúcs Alaszkában, amelyet az egész világ nagy figyelemmel kísért végig. A diplomáciai realitásokat figyelembe véve nagyon pozitívnak mondható a történelmi találkozó. Erről beszélt Robert C. Castel Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója a Magyar Nemzet Rapid Extra című podcastjában.

A Trump-Putyin csúcs pozitívan zárult, ami közelebb hozhatja a békét

Fotó: Jae C. Hong / Forrás: MTI/AP

Trump-Putyin csúcs - nyitva maradt a fontos kapu

Három órán keresztül zajlott a csúcstalálkozó, amely legfontosabb eredménye a biztonságpolitikai tanácsadó szerint, hogy továbbra is nyitva maradt a béke kérdése. Mint mondta, akik azonnal azt várták, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin személyes találkozása elhozza a békét, azok nem látják tisztán és reálisan a fennálló diplomáciai helyzetet.

Robert C. Castel hangsúlyozta, hogy ez a csúcs egy hosszú folyamatnak lehetett a legelső nagy lépése. A találkozó pozitív kimenetele megteremtette annak az esélyét, hogy újabb egyeztetések történjenek a két szuperhatalom vezetői között.

Az a probléma, amit évtizedeken át készítettek elő, és amit a háború évei alatt csak súlyosbítottak, nem oldható meg egy háromórás beszélgetéssel

– fejtette ki a biztonságpolitikai tanácsadó, aki azt is hozzátette, hogy ebben a folyamatban Európa nem számít tényezőnek. Kifejtette, hogy bár az Európai Unió politikailag lehet egy kategória, azonban biztonságpolitikailag, geopolitikailag és katonailag sem tekinthető úgy, hogy különösebb súlya lenne.

Putyin kockázata, Trump bizalma

Robert C. Castel arról is beszélt a podcastban, hogy egyértelműen a bizalom jele Trump részéről, hogy meghívta a Beastbe, az amerikai elnöki autóba, hogy együtt utazzanak. Putyin részéről pedig egy igazán kockázatos, de jelképes lépés volt, az hogy az amerikai katonai bázison találkozott az amerikai elnökkel.

– Az is a bizalmat mutatta, hogy Putyin elnök nem semleges, hanem amerikai területen találkozott Trumppal – ezzel elismerte Trump jogát és prerogatíváját, hogy a két hadban álló országot a béke vagy a tűzszünet felé vezesse – fejtette ki Castel, aki a beszélgetés során kitért az Orosz-Ukrán háború alakulására is.