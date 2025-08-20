Diplomáciai nagyüzem a háború lezárásáért

Augusztus 15-én az alaszkai Anchorage-ban, az Elmendorf-Richardson bázison találkozott egymással az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország elnöke Donal Trump és Vlagyimir Putyin. A találkozó célja annak a békeszerződési folyamatnak az előkészítése volt, amelyet az amerikai elnök már választási ígéretében is megfogalmazott.

Putyin orosz és Trump amerikai elnök találkozója Alaszkában

Forrás: MTI

– A kiemelt politikai események protokolláris szempontból is izgalmasnak és érdekesnek bizonyultak – értékelt a FEOL-nak a Gárdonyban élő Ocsenás Katalin protokoll szakértő. – Az alaszkai és a washingtoni találkozókat egyaránt jellemezhetjük improvizatívoknak. A diplomácia eszköztára rendkívül összetett, a protokoll rengeteg árnyalt és finom eszközt és millió kötött szabályt, folyamatszabályozást használ az országok közötti kapcsolattartáshoz, a konfliktusok elrendezésének lehetőségéhez. Ilyen szempontból is érdeklődéssel néztem az alaszkai és a Fehér Házban megrendezett eseményeket, hiszen a legmagasabb szintű találkozók amellett, hogy terveznek az óriási figyelemmel, a kivitelezésnél tartalmaznak új elemeket, olyanokat, amelyek addig nem voltak jelen az ilyen magas szintű megbeszéléseknél.

Ocsenás Katalin rámutatott, mennyire erősen komponált világról van szó. A diplomácia mindig jelekkel, jelzéssekkel, szimbolikus gesztusokkal dolgozik, és ezekből láttunk olyanokat, amelyek a résztvevők céljait erősítette, és olyanokat is, amelyek esetleg nem.

– Az biztos, hogy a jelenlévők tudatosan terveznek a média érdeklődésével, amely nem csak az információ közvetítését szolgálja, hanem esetlegesen az eredményesség vagy az eredménytelenség hírértékét is tematizálhatja – folytatta a szakértő. – Erre találunk példákat mindkét részről: Lavrov külügyminiszter pólóját, az alaszkai szálloda nyomtatójában „felejtett” dokumentumot, de okot adott cikkek generálására az is, hogy úgy tűnt, véletlenül jelent meg a bombázókötelék a levegőben. A Fehér Házban tartott Zelenszkij-Trump találkozón a laikus szemlélő előtt is kérdéseket vethet fel, hogy a nem meghívott felek, az európai országok közül néhány államfő miként lehetett jelen a találkozón, miért ezt a formáját választották véleményük, szerepük megjelenítésére. Természetesen ugyancsak izgalmas az azóta egyre konkrétabban megjelenő hír, hogy a Trump-Zelenszkij-Putyin elnöki csúcstalálkozó helyszíne esetleg Budapest lesz, vagy lehet.