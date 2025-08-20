1 órája
Diplomáciai nagyüzem a háború lezárásáért
Ezekben a napokban egyre csak kapkodjuk a fejünket, hiszen egyik rendkívül fontos diplomáciai világesemény követi a másikat, melyek tele vannak meghökkentő, váratlan jelenetekkel, szimbolikus látványelemekkel és kétértelmű utalásokkal. Vajon miként látja ezeket a történéseket – a többi között Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök alaszkai találkozóját – a szakértő?
Augusztus 15-én az alaszkai Anchorage-ban, az Elmendorf-Richardson bázison találkozott egymással az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország elnöke Donal Trump és Vlagyimir Putyin. A találkozó célja annak a békeszerződési folyamatnak az előkészítése volt, amelyet az amerikai elnök már választási ígéretében is megfogalmazott.
– A kiemelt politikai események protokolláris szempontból is izgalmasnak és érdekesnek bizonyultak – értékelt a FEOL-nak a Gárdonyban élő Ocsenás Katalin protokoll szakértő. – Az alaszkai és a washingtoni találkozókat egyaránt jellemezhetjük improvizatívoknak. A diplomácia eszköztára rendkívül összetett, a protokoll rengeteg árnyalt és finom eszközt és millió kötött szabályt, folyamatszabályozást használ az országok közötti kapcsolattartáshoz, a konfliktusok elrendezésének lehetőségéhez. Ilyen szempontból is érdeklődéssel néztem az alaszkai és a Fehér Házban megrendezett eseményeket, hiszen a legmagasabb szintű találkozók amellett, hogy terveznek az óriási figyelemmel, a kivitelezésnél tartalmaznak új elemeket, olyanokat, amelyek addig nem voltak jelen az ilyen magas szintű megbeszéléseknél.
Ocsenás Katalin rámutatott, mennyire erősen komponált világról van szó. A diplomácia mindig jelekkel, jelzéssekkel, szimbolikus gesztusokkal dolgozik, és ezekből láttunk olyanokat, amelyek a résztvevők céljait erősítette, és olyanokat is, amelyek esetleg nem.
– Az biztos, hogy a jelenlévők tudatosan terveznek a média érdeklődésével, amely nem csak az információ közvetítését szolgálja, hanem esetlegesen az eredményesség vagy az eredménytelenség hírértékét is tematizálhatja – folytatta a szakértő. – Erre találunk példákat mindkét részről: Lavrov külügyminiszter pólóját, az alaszkai szálloda nyomtatójában „felejtett” dokumentumot, de okot adott cikkek generálására az is, hogy úgy tűnt, véletlenül jelent meg a bombázókötelék a levegőben. A Fehér Házban tartott Zelenszkij-Trump találkozón a laikus szemlélő előtt is kérdéseket vethet fel, hogy a nem meghívott felek, az európai országok közül néhány államfő miként lehetett jelen a találkozón, miért ezt a formáját választották véleményük, szerepük megjelenítésére. Természetesen ugyancsak izgalmas az azóta egyre konkrétabban megjelenő hír, hogy a Trump-Zelenszkij-Putyin elnöki csúcstalálkozó helyszíne esetleg Budapest lesz, vagy lehet.
Putyin és Trump találkozója – két ország határán
Az eseményt megelőző héten bejelentett találkozó Alaszkában zajlott a két vezető hatalom elnöke között. Alaszkát először az oroszok gyarmatosították az 1700-as évektől, majd a cár a 19. század végén „elkótyavetyélte” az amerikaiaknak. Így egymás felé tett gesztusként értelmezhető diplomáciai értelemben a helyszínválasztás, amit az orosz elnök meg is említett beszédében. Ott találkozott korábban Reagan elnök II. János Pál pápával 1984-ben, Hirohito japán császárt Richard Nixon ott fogadta 1971-ben.
Az Elmendorf-Richardson katonai bázison eleve érvényben van szinte minden fontos biztonsági intézkedés, amely elengedhetetlen a világ két fontos vezetőjének találkozójához. Alaszkában korlátozott számú leszállópálya van, amelyek mind az Air Force One, mind pedig az orosz elnöki repülőgép befogadására alkalmasak, és ezek közül nagyon kevés található olyan kereskedelmi vagy polgári infrastruktúra közelében, amely nagyszámú méltóság, diplomata és biztonsági személyzet befogadására alkalmas, mint Anchorage.
– Az amerikai elnök vörös szőnyeggel várta az orosz elnököt, találkoztak, kezet fogtak, majd Putyin felnézett az égre, ahol kötelékben korszerű katonai gépek húztak el éppen felettük – idézte fel a jelenetet Ocsenás Katalin. – Az amerikai elnök tisztelgett, hiszen az amerikai magas rangú méltóságok katonai egyenruha nélkül is tiszteleghetnek. A repülőtéren a két vezető a zártkörű megbeszélés előtt is mondott néhány szót a kamerák előtt, ezután tolmácsok kíséretében négyszemközt tárgyaltak, később pedig csatlakozott hozzájuk az öt-öt fős delegáció. Orosz részről Jurij Usakov elnöki tanácsadó mellett ott volt a külügyminiszter Szergej Lavrov – aki egy szovjetuniós felsőben érkezett Alaszkába –, a védelmi és a pénzügyminiszter, valamint Kirill Dmitrijev is. A Fehér Ház a tárgyalás után ebéddel, majd sajtótájékoztatóval tervezett. Trump arra utalt, hogy ha a találkozót sikeresnek értékelik, akkor először közös sajtótájékoztatót tarthatnak, aztán külön is beszélnének. Ha viszont ennek ellenkezője történik, akkor egyenként állnak az újságírók elé. A végeredmény szerencsére a közös sajtótájékoztató volt, azonban a közös ebéd elmaradt.
Lavrov pólója és az „otthagyott” dokumentum
Az orosz külügyminiszter szerint amerikai kollégájának, Marco Rubio-nak tetszett a pólója, amit a csúcstalálkozó előtt viselt, és CCCP felirat volt rajta: abban érkezett az anchorage-i szállodába. „Szerintem nem imperialista, nincs kísérlet a birodalmi gondolkodásmód felélesztésére, ahogy Nyugaton sokan szeretik mondani, mi erről nem beszélünk. Arról beszélünk, hogy van történelem, és ezt a történelmet meg kell őrizni, beleértve, ha úgy tetszik, könnyed humorral” – nyilatkozta Lavrov az orosz állami médiának.
– Pénteken reggel 9 óra körül a Hotel Captain Cook három vendége megtalálta a szálloda egyik nyilvános nyomtatójában az otthagyott delegációs dokumentumokat – emlékeztetett rá Ocsenás Katalin. – Az anyag első oldala felfedte az augusztus 15-i találkozók programjának sorrendjét, beleértve az anchorage-i bázison belüli helyiségek pontos nevét, ahol a találkozókra sor került. Azt is feltárta, hogy Trump ünnepi ajándékot szándékozik adni Putyinnak.
A dokumentum 2.–5. oldalain három amerikai alkalmazott neve és telefonszáma, valamint 13 amerikai és orosz állami vezető neve szerepelt. A lista tartalmazta az összes, a csúcstalálkozóra várható orosz férfi nevének fonetikus kiejtését, köztük „Mr. POO-tihn elnök” nevét is. A dokumentum 6. és 7. oldala leírta, hogyan szolgálják fel az ebédet a csúcstalálkozón, és kinek. Anna Kelly, a Fehér Ház sajtótitkárhelyettese „többoldalas ebédmenünek” minősítette a dokumentumokat és azt sugallta, hogy az információk nyilvános nyomtatóban való hagyása nem jelentett biztonsági rést. Valóban nem?
– Ezt a dokumentumot minden delegációs programhoz elkészítik a protokollosok, mint munkapéldány a résztvevőknek szól, nem pedig a nyilvánosságnak, hiszen egyfajta programfüzetként a lebonyolítást segíti – mondta a FEOL-nak a szakértő. – Nincs benne titkos információ vagy nemzetbiztonságot veszélyeztető elem, természetesen attól még jogos a kritika, hogy a nyomtatóban nem hagyunk semmit semmilyen munkahelyen.
Meghívás nélkül a Fehér Házba?
Az amerikai elnök a béketárgyalási folyamat előkészítése érdekében meghívta az ukrán elnököt Washingtonba. Zelenszkijhez hét európai vezető is csatlakozott, ami protokolláris szempontból szokatlan lépés. Valóban az?
– Természetesen a meghívott fél joga, hogy maga állítsa össze a delegációja összetételét, a meghívó félnek azonban ahhoz van joga, hogy a meghívott a tárgyalás eredeti céljait ne tévessze szem elől, és a két elnök találkozóját ne csúcstalálkozóvá szervezze át. Az amúgy is rövid előkészítési szakaszban a meghívott fél az, aki miután elfogadta a meghívást, többnyire alkalmazkodik a meghívó fél szándékaihoz, vagy maga kezdeményez meghívást és abban az esetben ő alakíthatja ki annak szabályait. A találkozó tehát módosult azzal, hogy államfői szintű delegáció érkezett a Fehér Házba: az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Olaszország, Finnország, az EU és a NATO vezetői utaztak Zelenszkij elnökkel Washingtonba. Az ilyen szintű kísérő delegáció kivételesen ritkának számít a diplomáciában.
Milyen jelentéssel bír mindez? Miért éppen ezek az államok képviselői voltak ott? A gyakorlati diplomácia egyetemi oktatója, az amerikai Donald Helfin professzor szerint az egységes front demonstrálása lehetett a cél, és annak érdekében történt mindez így, hogy az amerikai elnök ne pusztán az orosz elnök álláspontjával azonosuljon, hanem legyen éppoly súlyú az ukrán elnök véleménye is.
– A washingtoni program diplomáciai szertartásrendje ennek megfelelően részben átalakult, az európai államfők és a két szervezet, az EU és a NATO vezetői a delegációtagként voltak jelen. Tehát ennek alapján alakult az érkeztetés, azaz, hogy ki fogadja a fővendéget és ki a delegáció tagjait, hiszen ez protokollszintben különbözik. Az ültetési rendben a főtárgyalók szemben ülnek egymással, két oldalukon protokoll sorrendben a delegáció tagjai: az említett esetben ez okozott nehézséget, mert azonos rangúak voltak. Az sem mindegy, ki hova áll a közös fotón, hiszen ennek is van kötött rendje. Az EU és a NATO elnöke a kép két szélén volt látható. Ennek oka a diplomáciai rangsor, vagyis az államfők mögé sorolandók a regionális politikai és katonai szervezetek. A protokoll sorrend mindig középről indul és az ott elhelyezkedő házigazda és meghívott vendége irányából jobbra és balra csökkenő sorrendű.
Alaszka vagy Budapest, vagy egy harmadik helyszín?
Trump elnök a találkozókat követően arról beszélt, hogy célja elmozdulni a háromoldalú találkozó felé, amelyhez már három különböző helyszín is szóba jött. Alaszka szintén lehet egy újabb csúcs helye, hiszen ott a rendkívül magas, protokollszintű tárgyalásokhoz minden biztonsági feltétel könnyen biztosítható. Felmerült még Svájc fővárosa, amely semleges ország, ahol több hasonló jellegű találkozó megvalósult már. Putyin Moszkvát javasolta – bár jellemzően a háborús felek országai nem szoktak béketárgyalás helyszíneként elfogadhatónak minősülni a másik fél által. És persze hazánk is kiváló megoldás lenne.
– Magyarország egyik legaktívabb támogatója a háború lezárásának, Orbán Viktor miniszterelnök jó kapcsolatot ápol az amerikai elnökkel, így Budapest mindkét fél számára elfogadhatónak látszik – vélekedett Ocsenás Katalin. – A helyszín biztosítása rendkívül magas fokú biztonsági előkészületekkel járna, több más tényező szükségessége mellett, melyekhez szintén kiváló lehetőségeink vannak. Magyarország legutóbb, az idei uniós elnökség magas szintű megrendezésével bizonyította alkalmasságát. Az elnökség idején a multilaterális, legmagasabb protokollszintű találkozók kiváló színvonalon, biztonságosan, precízen, pontosan zajlottak le. Remek szakemberek és épületek állnak rendelkezésre egy béketárgyalás megrendezéséhez. Bízunk abban, hogy Magyarország fővárosa lehet a helyszíne annak a találkozónak, amely reményt ad a háború lezárásához.
Trump elnöki limuzinja
Idén márciusában kezdték fejleszteni Trump elnök „Szörnyeteg” névre hallgató, 15 milliárd forint értékű terepjáróját. A V8-as motorral felszerelt, 500 lóerős gépkocsit a General Motors gyártotta, amelybe a legmodernebb technológiákat építették be, mint amilyen például az éjjellátó vagy a rakétaelhárító egység. A páncélozott gépjármű defektálló abroncsokon gurul, az ajtók vastagsága 20 centiméteres, és a Boeing 757 repülőgépek ajtajaihoz hasonló anyagokat használtak elkészítésekor, amelyek ellenállnak a golyóknak, robbanásoknak és vegyi támadásoknak. Az autónak saját kamera- és audiorendszere van, a limuzinnak nincs nyitható ablaka, és a kameráknak köszönhetően a sofőr akkor is tudja vezetni az autót, ha a szélvédőt leöntik festékkel. Vegyi támadás esetén a zárt levegőrendszer, saját oxigénpalackokkal nyújt védelmet. Természetesen Putyin elnök gépkocsija is maximális védelemmel felszerelt, mely autót minden látogatáshoz magával visz, de Alaszkában az amerikai elnök autójával közelítették meg a szállodát.