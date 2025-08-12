1 órája
Tragédia előzhető meg megfelelő felkészültséggel
A város önkormányzata fontosnak tartja, hogy legyen megfelelő mennyiségű defibrillátor Bodajkon. Hogy egy keringésmegállás miatt ne legyen tragédia, többen is levizsgáztak a készülékek használatából. A képzett szakemberek a mentőszolgálat regionális igazgatótól vehették át a bizonyítványokat.
Augusztus 12-én ellátogatott Bodajk városába Jászkuti János az Országos Mentőszolgálat regionális igazgatója. A szakember ellenőrizte a kihelyezett defibrillátorokat, illetve találkozott azokkal az önkormányzati dolgozókkal, akik levizsgáztak az életmentő készülék használatából. Az igazgató a hivatali épület előterében, a defibrillátor mellett megköszönte, hogy vállalták a dolgozók a tanfolyamot és a vizsgát, mellyel együttesen elkerülhető a tragédia.
Naponta 70 keringésleállás
– Magyarországon nagyjából 25-30 ezer honfitársunk veszti életét hirtelen szívhalál következtében, ez nagyjából napi 70 keringésmegállást jelent országosan. Ezek egy része szemtanúk jelenlétében történik, függetlenül attól, hogy ez közterületen, otthon vagy szabadidős tevékenységek végzése közben éri őket, és ilyenkor létfontosságú, hogy időben történik-e a keringésmegállás felismerése, hogy időben történik-e a segítségkérés, és addig amíg a szaksegítség az Országos Mentőszolgálat részéről meg nem érkezik, addig sikerül-e az újraélesztést megkezdenünk. A felnőtt lakosság esetében a keringésmegállások hátterének nagy részét rosszindulatú ritmuszavarok okozzák, aminek a kezelésére a defibrillátor az egyetlen alkalmas eszköz. Gyorsan kell cselekedni, mert nagyjából percentként 7-10 százalékkal csökken a defibrillálhatóság valószínűsége, vagyis az eszköz nem egy csodatevő dolog, de arra alkalmas, hogy ezt a rosszindulatú szívritmus zavart megszüntesse. Minél később cselekszünk, annál kisebbek lesznek a túlélési esélyek – mondta Jászkuti János a frissen végzetteknek.
Defibrillátor pontok BodajkonFotók: Fehér Gábor
Ha használjuk, elkerülhető a tragédia
A defibrillátor használatát megtanulók a regionális igazgatótól átvették a végzettséget igazoló okmányt.
– Bodajk egy kivételes település, méretéhez képest mindenképpen. Jelen pillanatban már 6 közdefibrillátor van a településen, ami bárki számára bármikor elérhető. Az újraélesztés fontosságát, illetve a keringésmegállás esetén az elsősegély fontosságát nem tudjuk eléggé hangsúlyozni ahhoz, hogy a mentőszolgálat hatékonyan tudjon segíteni akár telefonon keresztül, akár a mentőautó érkezésekor. Elengedhetetlen az, hogy a keringésmegállást észlelők, a rosszullétnél jelenlevők azonnal megkezdjék az elsősegélynyújtást, és hogy szükség esetén tudják és merjék használni a defibrillátort. Itt az önkormányzat valamennyi dolgozója ki lett képezve a készülék használatára, így azt gondolom, hogy ily módon jelentős túlélési esélynövekedés érhető el Bodajkon – fogalmazott Jászkuti János igazgató.
Egy drámai esemény adta az ötletet
A tanfolyamon és a vizsgán nem csak a hivatal dolgozói, hanem maga a polgármester is részt vett.
– Egy nevet mindenképpen ki kell emelnem, Nagy Attiláét a Berek utcából, ugyanis egy tavalyi negatív eseménysort követően az ő fejéből pattant ki a gondolat, hogy a településnek adományozna 2+1 defibrillátort. Akkor a körülmények olyanok voltak, hogy még a helikopter is alig tudott leszállni a bajba jutott ember ellátásához. Emiatt két defibrillátort ajánlott fel, illetve ajándékozott az önkormányzat számára. Ezek közül az egyik a polgármesteri hivatalban van, a másik a művelődési házban, illetve egyet még beszerzett pluszban, ami az adományozó utcájában, a Berek utcában kapott helyet – mondta Wurczinger Lóránt, Bodajk város polgármestere, aki a mentőszolgálat regionális igazgatójával ellenőrizte a készülékeket a városházán éppúgy, mint a Mária kegyhelyen és a művelődési házban.