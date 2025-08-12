Tragédia előzhető meg megfelelő felkészültséggel

Augusztus 12-én ellátogatott Bodajk városába Jászkuti János az Országos Mentőszolgálat regionális igazgatója. A szakember ellenőrizte a kihelyezett defibrillátorokat, illetve találkozott azokkal az önkormányzati dolgozókkal, akik levizsgáztak az életmentő készülék használatából. Az igazgató a hivatali épület előterében, a defibrillátor mellett megköszönte, hogy vállalták a dolgozók a tanfolyamot és a vizsgát, mellyel együttesen elkerülhető a tragédia.

Hogy egy keringésmegállás miatt ne legyen tragédia, többen is levizsgáztak a készülékek használatából.

Fotó: Fehér Gábor

Naponta 70 keringésleállás

– Magyarországon nagyjából 25-30 ezer honfitársunk veszti életét hirtelen szívhalál következtében, ez nagyjából napi 70 keringésmegállást jelent országosan. Ezek egy része szemtanúk jelenlétében történik, függetlenül attól, hogy ez közterületen, otthon vagy szabadidős tevékenységek végzése közben éri őket, és ilyenkor létfontosságú, hogy időben történik-e a keringésmegállás felismerése, hogy időben történik-e a segítségkérés, és addig amíg a szaksegítség az Országos Mentőszolgálat részéről meg nem érkezik, addig sikerül-e az újraélesztést megkezdenünk. A felnőtt lakosság esetében a keringésmegállások hátterének nagy részét rosszindulatú ritmuszavarok okozzák, aminek a kezelésére a defibrillátor az egyetlen alkalmas eszköz. Gyorsan kell cselekedni, mert nagyjából percentként 7-10 százalékkal csökken a defibrillálhatóság valószínűsége, vagyis az eszköz nem egy csodatevő dolog, de arra alkalmas, hogy ezt a rosszindulatú szívritmus zavart megszüntesse. Minél később cselekszünk, annál kisebbek lesznek a túlélési esélyek – mondta Jászkuti János a frissen végzetteknek.