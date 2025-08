Történelmi vízitúrára várnak vállalkozó kedvű evezősöket

A Limes egykor a Római Birodalom határvédelmi rendszerének egyik fontos szakasza volt számos Fejér vármegyei erődítéssel, őrhellyel. A folyó mentén épített katonai őrtornyok és utak hálózata szolgálta a birodalom védelmét és a kereskedelem ellenőrzését. A Danuvina Alacris egy minden szempontból hiteles másolat, ilyen szerkezetek hajóztak a történelmi vízi úton, összekötve a településeket és légiós támaszpontokat. A különleges római őrhajót 2021-ben építették meg Németországban a mainzi régészeti ásatásokon feltárt eredeti példányok maradványainak tanulmányozása alapján. A tizennyolc méter hosszú, közel hattonnás tölgyfa hajótest akár huszonnégy evezőst is befogadhat, akik több mint négyméteres evezőkkel hajtják előre a hadi járművet. Az út egy szakaszán kiváló székesfehérvári sportemberek végzik majd el a kormányos és a navigátor feladatait ugyanúgy, ahogy egykor a római légionáriusok is tehették. Ám természetesen szükség van evezősökre is.

A rómaiak őrhajókkal védték a birodalom talán legfontosabb határát

Forrás: holmozogj.hu

– Augusztus 28-án, csütörtökön Bölcskén vesszük át mi, részben székesfehérváriak a hajót, és terveink szerint négy nap alatt érünk majd Dunaszekcsőre – mondta a FEOL-nak Szipola Antal, a Vital Club Sportegyesület vezetője. – Úgy tervezzük, hogy Mészáros János egykori ultratriatlonista lesz a kapitány kormányos, én foglalom el a vezérevezős pozícióját a hajó végében, az orrban pedig az a Bálint F. Gyula kezeli a csáklyát, horgonyt, evezőt és videókamerát, aki egy olyan speciális kajakkal evezett ezer kilométert Székelyudvarhelyről indulva a Küküllő-Maros-Tisza-Duna útvonalon, amit a Vitál Club épített számára. Korlátozott számban várunk kipróbált, sportos jelentkezőket!

A hajó huszonnégy evezős szolgálatát követeli meg

Forrás: holmozogj.hu

Aki tehát szeretné megmérettetni magát egy igazán kalandosnak ígérkező úton e remek sportemberek társaságában, az jelentkezzen bátran az egyesület elektronikus levélcímén: [email protected]. Jó utat kíván a FEOL szerkesztősége!