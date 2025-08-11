Áramszünet
49 perce
Több utcában nem lesz áram augusztus 12-én
A gyengeáramú rendszerek fejlesztése miatt több utcát is érintő áramszünetre kell számítani kedden.
Fotó: Facebook
A szolgáltató tájékoztatása szerint 2025. augusztus 12-én (kedden) 08:00 és 16:00 között időszakos áramszünet lesz Kulcson, amely gyengeáramú rendszerek – televízió, internet, térfigyelő kamerák – kiépítése miatt válik szükségessé.
Az áramszünet az alábbi kulcsi utcákat érinti:
- Arany János utca
- Kistex utca
- Kossuth Lajos utca
- Napsugár utca
- Nefelejcs utca
- Rozmaring utca
- Rákóczi utca
- Rózsahegyi utca
A részletes, házszámokkal és helyrajzi számokkal ellátott lista elérhető az E.ON hivatalos weboldalán: eon.hu/tervezett-aramszunetek
