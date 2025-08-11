Több utcában nem lesz áram augusztus 12-én

A szolgáltató tájékoztatása szerint 2025. augusztus 12-én (kedden) 08:00 és 16:00 között időszakos áramszünet lesz Kulcson, amely gyengeáramú rendszerek – televízió, internet, térfigyelő kamerák – kiépítése miatt válik szükségessé.

Az áramszünet az alábbi kulcsi utcákat érinti:

Arany János utca

Kistex utca

Kossuth Lajos utca

Napsugár utca

Nefelejcs utca

Rozmaring utca

Rákóczi utca

Rózsahegyi utca

A részletes, házszámokkal és helyrajzi számokkal ellátott lista elérhető az E.ON hivatalos weboldalán: eon.hu/tervezett-aramszunetek