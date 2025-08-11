augusztus 11., hétfő

A gyengeáramú rendszerek fejlesztése miatt több utcát is érintő áramszünetre kell számítani kedden.

Több utcában nem lesz áram augusztus 12-én

A szolgáltató tájékoztatása szerint 2025. augusztus 12-én (kedden) 08:00 és 16:00 között időszakos áramszünet lesz Kulcson, amely gyengeáramú rendszerek – televízió, internet, térfigyelő kamerák – kiépítése miatt válik szükségessé.

Az áramszünet az alábbi kulcsi utcákat érinti:

  • Arany János utca
  • Kistex utca
  • Kossuth Lajos utca
  • Napsugár utca
  • Nefelejcs utca
  • Rozmaring utca
  • Rákóczi utca
  • Rózsahegyi utca

A részletes, házszámokkal és helyrajzi számokkal ellátott lista elérhető az E.ON hivatalos weboldalán: eon.hu/tervezett-aramszunetek

 

 

