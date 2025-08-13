augusztus 13., szerda

Munkálatok

2 órája

Több pontja újul meg a városnak

Hamarosan elkészül az új járda Polgárdiban, a városháza előtt.

Forrás: Polgárdi Hírek Facebook

A rendkívüli hőség ellenére Polgárdi városgondnokságának munkatársai folyamatosan dolgoznak, így nemsokára elkészül az új járda és lejáró.

„A cél, hogy a Polgárdi Nyári Fesztivál Mini rendezvényére és az augusztus 20-i hagyományos Szent István napi ünnepre már részben megújult kép fogadja a városközpontba érkezőket” – írja a Polgárdi Hírek. 

Forrás: Polgárdi Hírek / Facebook 

Ahogy azt is, hogy ez csak a munkálatok első üteme, a központi felújítások nagy része, a vízvezetékcsövek cseréjét követő járdaépítés a Május 1. utcáig, valamint a parkolók kiépítése a katolikus temetőnél még hátra van. Mindezekre a következő hetekben kerül sor. 

 

