Tizenkét címeres hímes Szent István napjára

Nemcsak a magyar vidékek és a Kárpát-medence etnikai csoportjainak festett húsvétitojás-mintakincsét gyűjtötte fel, festette meg Fekete Ildikó elképesztően nagy számban, de a környező népekét is: csehek, szlovákok, lengyelek hagyományos festett tojásait. A magyar hímesek hírét a világba is elvitte, Franciaországban, az USA-ban, Izraelben tartott workshopokat, magyarul tojásfető bemutatókat és tanításokat angolul az arra vállalkozó ottaniaknak, akiket ugyancsak megbabonázott ez a szerény, mégis csodás technika. Kifújt tojás, írókázás viasszal, festés, s a viasz leolvasztása. Ennyi. Ennyi lenne? Ildikó olyan művészi fokon műveli a látszólag egyszerű alkotó eljárást, ami párját ritkítja. A csaknem összes magyar elismerést megkapta a tevékenységéért a matematikus-informatikus végzettségű értelmiségi fiatal nő, a többi között a Népművészet Ifjú Mestere címet, az e műfajban igen magas díjat. Magyarul és angolul jelent meg látványos könyve Viasszal írt üzenet címmel.

Gyönyörű címeres ünnepi tojások

Augusztus 20-án hosszú évek óta visszatérő kiállító a Várban az ország tojásfestőit képviselő Tojásdíszítők Egyesülete, s ennek oszlopos tagjaként Ildikó is megjelenik saját hímeseivel, könyvével. Ezúttal azonban újdonságként készített tizenkét címeres hímest, díszdobozban, nemzetiszín szalaggal átkötve, ha úgy tetszik emlékdarabként, magyar szuvenírként. Van hagyománya egyébiránt a nem kifejezetten húsvéti ajándékként született pirostojás, hímestojás nyomán egy kicsit a más irányú festett, rajzolt, karcolt, patkolt tojásnak is, amelyet nem húsvétkor, hanem más jeles alkalmakra készítenek, emlékül. Használják a Pécsi Tudomány Egyetemen a finommotorikus mozgás támogatásaként kidolgozott alkalmazott terápiaként a tojásfestést, s a mértani minták, összefüggések bemutatására is segítségül hívják a „mágikus” ábrázolást ezen ősi térbeli szabályos természeti képződményen a matematikai-geometriai stúdiumokban.

Fekete Ildikó tojásfestő népi iparművész

Ildikó idei ünnepi hímesének egyik „oldalán” a magyar címer kapott helyett, a másikon a magyar himnusz első sora szerepel: Isten, áldd meg a magyart! Látványos és megható nekünk, magyaroknak, de vajon a külföldieknek, másoknak is mond valamit? Tavaly a legkülönbözőbb országokból vittek magukkal haza külföldiek magyar festett tojást a Várból, igaz, a magyar néphagyományból eredeztethető motívumokkal, színekkel. Idén is kaphatóak lesznek a Tojásdíszítők Egyesülete ügyeskezű tagjainak kiváló munkái, Ildikó is visz magával tradicionális festett tojásokat, ám ez a tizenkét darab az ő ünnepi tisztelgése is egyben Szent István államalapító királyunk és a jeles nap előtt.