augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

26°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnepi tojások

1 órája

Tizenkét címeres hímes Szent István napjára

Címkék#Tojásdíszítők Egyesülete#Fekete Ildikó#Szent István

A Mesterségek ünnepe az egyik legnagyobb attrakció Szent István napjával összeforrva a budai várban. Fekete Ildikó tojásfestő népi iparművész az idén a nemzeti érzés szimbolikus megjelenítésével készített hímeseket a jeles alkalomra a kézművesek bemutatójára.

Zsohár Melinda
Tizenkét címeres hímes Szent István napjára

Nemcsak a magyar vidékek és a Kárpát-medence etnikai csoportjainak festett húsvétitojás-mintakincsét gyűjtötte fel, festette meg Fekete Ildikó elképesztően nagy számban, de a környező népekét is: csehek, szlovákok, lengyelek hagyományos festett tojásait. A magyar hímesek hírét a világba is elvitte, Franciaországban, az USA-ban, Izraelben tartott workshopokat, magyarul tojásfető bemutatókat és tanításokat angolul az arra vállalkozó ottaniaknak, akiket ugyancsak megbabonázott ez a szerény, mégis csodás technika. Kifújt tojás, írókázás viasszal, festés, s a viasz leolvasztása. Ennyi. Ennyi lenne? Ildikó olyan művészi fokon műveli a látszólag egyszerű alkotó eljárást, ami párját ritkítja. A csaknem összes magyar elismerést megkapta a tevékenységéért a matematikus-informatikus végzettségű értelmiségi fiatal nő, a többi között a Népművészet Ifjú Mestere címet, az e műfajban igen magas díjat. Magyarul és angolul jelent meg látványos könyve Viasszal írt üzenet címmel.

Gyönyörű címeres ünnepi tojások 

Augusztus 20-án hosszú évek óta visszatérő kiállító a Várban az ország tojásfestőit képviselő Tojásdíszítők Egyesülete, s ennek oszlopos tagjaként Ildikó is megjelenik saját hímeseivel, könyvével. Ezúttal azonban újdonságként készített tizenkét címeres hímest, díszdobozban, nemzetiszín szalaggal átkötve, ha úgy tetszik emlékdarabként, magyar szuvenírként. Van hagyománya egyébiránt a nem kifejezetten húsvéti ajándékként született pirostojás, hímestojás nyomán egy kicsit a más irányú festett, rajzolt, karcolt, patkolt tojásnak is, amelyet nem húsvétkor, hanem más jeles alkalmakra készítenek, emlékül. Használják a Pécsi Tudomány Egyetemen a finommotorikus mozgás támogatásaként kidolgozott alkalmazott terápiaként a tojásfestést, s a mértani minták, összefüggések bemutatására is segítségül hívják a „mágikus” ábrázolást ezen ősi térbeli szabályos természeti képződményen a matematikai-geometriai stúdiumokban.

Fekete Ildikó tojásfestő népi iparművész

Ildikó idei ünnepi hímesének egyik „oldalán” a magyar címer kapott helyett, a másikon a magyar himnusz első sora szerepel: Isten, áldd meg a magyart! Látványos és megható nekünk, magyaroknak, de vajon a külföldieknek, másoknak is mond valamit? Tavaly a legkülönbözőbb országokból vittek magukkal haza külföldiek magyar festett tojást a Várból, igaz, a magyar néphagyományból eredeztethető motívumokkal, színekkel. Idén is kaphatóak lesznek a Tojásdíszítők Egyesülete ügyeskezű tagjainak kiváló munkái, Ildikó is visz magával tradicionális festett tojásokat, ám ez a tizenkét darab az ő ünnepi tisztelgése is egyben Szent István államalapító királyunk és a jeles nap előtt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu