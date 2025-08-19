10 meglepő érdekesség a kenyérről: több a titok, mint hinnénk!

Az új kenyér ünnepe nemcsak a termés hálaadó ünnepe, hanem emlékeztet is arra, hogy mennyire mélyen gyökerezik kultúránkban és hétköznapjainkban ez az egyszerűnek tűnő étel. Jöjjön hát tíz érdekesség, ami talán nem közismert tény a kenyérről

Tíz érdekesség a mindennapi kenyérről!

1. Több mint 30.000 éves múlt

A kenyér története egészen a Felső Paleolitikumig nyúlik vissza. A legelső, kelesztetlen változatok Európában készültek, míg a kelesztett kenyér feltalálását az ókori egyiptomiaknak köszönhetjük.

2. Kereszttel szegve

A falusi hagyományokban a kenyér megszegése előtt keresztet rajzoltak rá késsel, ez a vallási gesztus hálát fejezett ki Isten felé az ételért.

3. A megszegés praktikus oldala

A kereszt nemcsak szimbolikus volt – a kenyér felvágása előtti bemetszés segített megelőzni a repedést és egyenletesebb sütést biztosított.

4. A kenyér a magyar háztartások alapja

Magyarországon (és különösen Erdélyben) még mindig alapélelmiszer a kenyér, a statisztikák szerint egy átlagos ember akár 8 kg-ot is elfogyaszt belőle havonta, főleg fehér vekni formájában.

5. A szeletelt kenyér forradalma

A szeletelt kenyér „atyja” Otto Frederick Rohwedder amerikai ékszerész volt, aki 1912-ben alkotta meg a kenyérszeletelő gép első verzióját. A készülék 1928-ra készült el teljesen, és óriási sikert aratott: a gép egyszerre szeletelt és csomagolt.

6. A világ legrégebbi kenyere

Egy több mint 14.500 éves lepénykenyér maradványaira bukkantak Jordániában. A kelesztetlen kenyér árpából és zabból készült, és valószínűleg hasonlított a ma ismert pita- vagy naan-féleségekhez.

7. Kenyérvilág, kontinenseken át

A világ minden táján más formát ölt a kenyér: az olasz focaccia, a francia bagett, a német pumpernickel, az arab khubz vagy az indiai chapati mind-mind a helyi kultúra lenyomatai.

8. Rekorder krumplis kenyér

A világ legnagyobb krumplis kenyerét Romániában sütötték 2013-ban: 57 kg lisztből, 34 liter vízből, 5 kg krumpliból készült és hat órán át sült egy 300°C-os kemencében.

9. Kenyér, mint tálalóeszköz

A középkorban a kenyeret gyakran használták „tányérként”: vastag szeletekre szedték az ételt, majd az étkezés végén a megszikkadt kenyeret a szegényeknek vagy állatoknak adták.