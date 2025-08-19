augusztus 19., kedd

Az új kenyér ünnepére készülve!

29 perce

10 meglepő érdekesség a kenyérről: több a titok, mint hinnénk!

Címkék#ünnep#alapélelmiszer#kenyérről kenyér#Isten

Az augusztus 20-ai államalapítás és az új kenyér ünnepe. Az ünnepre való készülődés jó alkalom arra, hogy kicsit más szemmel nézzünk az egyik legalapvetőbb élelmiszerünkre: a kenyérre. Bár nap mint nap fogyasztjuk, kevesen tudják, hogy milyen izgalmas történelmi, kulturális és technológiai háttér övezi. Íme tíz érdekesség a kenyérről, amely biztosan új megvilágításba helyezi ezt az ősi táplálékot.

Fotó: Wikipedia

Az új kenyér ünnepe nemcsak a termés hálaadó ünnepe, hanem emlékeztet is arra, hogy mennyire mélyen gyökerezik kultúránkban és hétköznapjainkban ez az egyszerűnek tűnő étel. Jöjjön hát tíz érdekesség, ami talán nem közismert tény a kenyérről

Tíz érdekesség!
Tíz érdekesség a kenyérről! Fotó: Facebook Illusztráció

Tíz érdekesség a mindennapi kenyérről! 

1. Több mint 30.000 éves múlt
A kenyér története egészen a Felső Paleolitikumig nyúlik vissza. A legelső, kelesztetlen változatok Európában készültek, míg a kelesztett kenyér feltalálását az ókori egyiptomiaknak köszönhetjük.

2. Kereszttel szegve
A falusi hagyományokban a kenyér megszegése előtt keresztet rajzoltak rá késsel, ez a vallási gesztus hálát fejezett ki Isten felé az ételért.

3. A megszegés praktikus oldala
A kereszt nemcsak szimbolikus volt – a kenyér felvágása előtti bemetszés segített megelőzni a repedést és egyenletesebb sütést biztosított.

4. A kenyér a magyar háztartások alapja
Magyarországon (és különösen Erdélyben) még mindig alapélelmiszer a kenyér, a statisztikák szerint egy átlagos ember akár 8 kg-ot is elfogyaszt belőle havonta, főleg fehér vekni formájában.

5. A szeletelt kenyér forradalma
A szeletelt kenyér „atyja” Otto Frederick Rohwedder amerikai ékszerész volt, aki 1912-ben alkotta meg a kenyérszeletelő gép első verzióját. A készülék 1928-ra készült el teljesen, és óriási sikert aratott: a gép egyszerre szeletelt és csomagolt.

6. A világ legrégebbi kenyere
Egy több mint 14.500 éves lepénykenyér maradványaira bukkantak Jordániában. A kelesztetlen kenyér árpából és zabból készült, és valószínűleg hasonlított a ma ismert pita- vagy naan-féleségekhez.

7. Kenyérvilág, kontinenseken át
A világ minden táján más formát ölt a kenyér: az olasz focaccia, a francia bagett, a német pumpernickel, az arab khubz vagy az indiai chapati mind-mind a helyi kultúra lenyomatai.

8. Rekorder krumplis kenyér
A világ legnagyobb krumplis kenyerét Romániában sütötték 2013-ban: 57 kg lisztből, 34 liter vízből, 5 kg krumpliból készült és hat órán át sült egy 300°C-os kemencében.

9. Kenyér, mint tálalóeszköz
A középkorban a kenyeret gyakran használták „tányérként”: vastag szeletekre szedték az ételt, majd az étkezés végén a megszikkadt kenyeret a szegényeknek vagy állatoknak adták.

10. Kenyér, mint fizetség
A történelem során a kenyér nemcsak élelem, hanem érték is volt, egyes korszakokban a munkásokat természetbeni juttatásként kenyérrel fizették meg.

 


 

 

