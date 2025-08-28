Pénzügyi pofon: Így hatna Fejérre és a régióra a kiszivárgott adóterv

Az Index által kiszivárogtatott tervezet szerint évi 5 millió forint alatt maradna a 15%-os szja. Az 5 és 15 millió forint közötti jövedelmek esetében viszont már 22%-os adókulcs lépne életbe, míg az évi 15 millió forint feletti keresetekre már 33%-os adóterhet róna a Tisza-csomag bevezetése. Ahogy arról szerdai cikkünkben írtunk, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a Fejér vármegyei átlagkereset figyelembevételével a Tisza-adó tervezet jelentős havi bevételkiesést eredményezne. Ahogy arról szerdán beszámoltunk cikkünkben, ez számításaink szerint mintegy 18 000 forinttal csökkenthetné a havonta kézhez kapott munkabért bruttó átlagkereset esetén, ami éves szinten több mint 200 000 forintos kiesést jelentene a családi költségvetésben. A régiót figyelembe véve még inkább elszomorító lenne a helyzet.

Több százezer forinttal rövidülhetne meg a családi kassza a Tisza-adó bevezetése esetén.

Fotó: MW/Illusztráció

Tisza-adó esetén sokat veszítenének a Közép-Magyarországon élők

​A Tisza Párt adóterve különösen érezhető hatással lenne a Közép-Magyarország régióban élőkre, ideértve Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém vármegyét. A KSH adatai alapján itt, a főváros után, a legmagasabb az átlagkereset, amely 792 608 forintot jelent. Ebben a régióban a teljes munkaidőben dolgozó munkavállalók az átlagkereset figyelembevételével átlagosan 26 316 forinttal kaphatnának kevesebbet havonta, ami éves szinten több mint 315 000 forintos csökkenést jelentene a kézhez kapott fizetésben. A javaslat további részletei, beleértve a családi adókedvezményekre gyakorolt esetleges hatásokat, még nem ismertek, ám a Magyar Nemzetnek nyilatkozó Mohácsy István, a Fidelitas elnöke szerint, vélhetően Magyar Péterék eltörölnék a kedvezményeket. Hozzátette, Magyar Péter mögött ugyanazok a globalista erők vannak, mint akik Gyurcsány Ferenc mögött voltak. Úgy véli, hogy Magyar Péter Brüsszel kottájából játszik azzal, hogy emelné az szja-t. A teljes interjút ITT olvashatja!