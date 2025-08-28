augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

33°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Drámai szja-emelés hatása

1 órája

Pénzügyi pofon: Így hatna Fejérre és a régióra a kiszivárgott adóterv

Címkék#Fejér#Tisza Párt#Közép-Magyarország#család#Gyurcsány Ferenc#Magyar Péter#munkabér#szja#forint

A sajtóban megjelent információk szerint a Tisza Párt egy kiszivárgott dokumentuma egy többsávos személyi jövedelemadó (szja) rendszer bevezetését javasolja. Ez a tervezet jelentős változásokat hozhatna a jelenlegi, 15%-os egykulcsos adórendszerhez képest, ami komoly pénzügyi hatással lenne a munkavállalókra és a családokra, különösen a magasabb átlagkeresettel rendelkező régiókban, amilyen a miénk is. Kiszámoltuk, a Tisza-adó bevezetése esetén évente akár több százezer forinttal rövidülhetne meg a családi kassza.

Feol.hu

Az Index által kiszivárogtatott tervezet szerint évi 5 millió forint alatt maradna a 15%-os szja. Az 5 és 15 millió forint közötti jövedelmek esetében viszont már 22%-os adókulcs lépne életbe, míg az évi 15 millió forint feletti keresetekre már 33%-os adóterhet róna a Tisza-csomag bevezetése. Ahogy arról szerdai cikkünkben írtunk, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a Fejér vármegyei átlagkereset figyelembevételével a Tisza-adó tervezet jelentős havi bevételkiesést eredményezne. Ahogy arról szerdán beszámoltunk cikkünkben, ez számításaink szerint mintegy 18 000 forinttal csökkenthetné a havonta kézhez kapott munkabért bruttó átlagkereset esetén, ami éves szinten több mint 200 000 forintos kiesést jelentene a családi költségvetésben. A régiót figyelembe véve még inkább elszomorító lenne a helyzet.

A Tisza-adó bevezetése esetén évente akár több százezer forinttal rövidülhetne meg a családi kassza: Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém vármegye is érintett.
Több százezer forinttal rövidülhetne meg a családi kassza a Tisza-adó bevezetése esetén. 
Fotó: MW/Illusztráció

Tisza-adó esetén sokat veszítenének a Közép-Dunántúlon élők

​A Tisza Párt adóterve különösen érezhető hatással lenne a Közép-dunántúli régióban élőkre, ideértve Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém vármegyét. A KSH adatai alapján itt az átlagkereset 656 670 forint. Ebben a régióban a teljes munkaidőben dolgozó munkavállalók az átlagkereset figyelembevételével átlagosan közel 17 000 forinttal kaphatnának kevesebbet havonta, ami éves szinten több mint 200 000 forintos csökkenést jelentene a kézhez kapott fizetésben. Értelemszerűen, aki az átlagnál magasabb jövedelemmel rendelkezik, még több kieséssel számolhat. A javaslat további részletei, beleértve a családi adókedvezményekre gyakorolt esetleges hatásokat, még nem ismertek, ám a Magyar Nemzetnek nyilatkozó Mohácsy István, a Fidelitas elnöke szerint, vélhetően Magyar Péterék eltörölnék a kedvezményeket. Hozzátette, Magyar Péter mögött ugyanazok a globalista erők vannak, mint akik Gyurcsány Ferenc mögött voltak. Úgy véli, hogy Magyar Péter Brüsszel kottájából játszik azzal, hogy emelné az szja-t. A teljes interjút ITT olvashatja!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu