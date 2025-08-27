augusztus 27., szerda

Drámai SZJA-emelés szivárgott ki

1 órája

Tisza-adó: Kiszámoltuk, mennyivel vihetnének kevesebbet haza a Fejér vármegyeiek!

Elképesztő adótervek kerültek napvilágra! Az Index által kiszivárogtatott dokumentum szerint a Tisza Párt kormányzása esetén a 2010 előtti, progresszív adórendszer térhetne vissza. Így Fejér vármegyében bruttó átlagbér esetén mintegy 18 ezer forinttal kevesebbet kaphatnának kézhez havonta a munkavállalók a Tisza-adó bevezetése esetén. Nagyobb jövedelem esetén még többet buknának a munkavállalók.

Feol.hu

​Az Index birtokába került dokumentum, amely állítólag a Tisza Párt gazdasági kabinetjének terveit tartalmazza, komoly változásokat vázol fel a magyar adórendszerben. A tervek szerint a jelenlegi egykulcsos, 15%-os SZJA-rendszer helyett egy progresszív adózást léptetnének életbe Magyar Péterék, amely a befolyt jövedelemtől függően eltérő adókulcsokat alkalmazna. ​A tervezet szerint évi 5 millió forint alatt maradna a 15%-os SZJA. Az 5 és 15 millió forint közötti jövedelmek esetében viszont már 22%-os adókulcs lépne életbe, míg az évi 15 millió forint feletti keresetekre már 33%-os adóterhet rónának. Mindez azt jelentené, hogy 416 ezer forint fölött, tehát az átlag- és mediánkeresetek alatt már többet kellene adózni a Tisza-adó emelési terve esetén.

Elképesztő Tisza-adótervek szivárogtak ki, ami jelentős terhet róhatna a Fejér vármegyei családokra és az életszínvonalukra is.
Nagy árat kellene fizetniük a munkavállalóknak, ha megvalósulna a Tisza-adóterv bevezetése.
Forrás: MW/Illusztráció

A Tisza-adó bevezetése hátrányosan érintené a Fejér vármegyeieket is

​A legújabb KSH-adatok szerint a Fejér vármegyei átlagos bruttó kereset 666 517 forint, ami már bőven a 22%-os adósávba esik. A számítások szerint ha ez az adórendszer bevezetésre kerülne, egy Fejér vármegyei munkavállaló – a jelenlegi megyei átlagbér alapján – havonta 17 490 forinttal vinne haza kevesebbet, ami éves szinten több mint 200 000 forintos mínuszt jelentene a családi kasszában.

​A Magyar Nemzetnek adott interjúban Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője is hasonlóan látja a helyzetet. A szakember szerint a Tisza Párt adócsomagja negatívan érintené a magyar munkavállalók többségét, mivel az átlagbér már magasabb adókulcs alá kerülne. ​Ezek a feltételezések azt vetítik előre, hogy egy esetleges adórendszer-váltás jelentős terhet róhatna a Fejér vármegyei családokra és életszínvonalukra.

 

